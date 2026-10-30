Feriados 2027 en Uruguay: Carnaval, Semana Santa, días no laborables y demás festivos del año

Para comenzar a planificar el año entrante, las familias uruguayas comienzan a consultar cuáles son las fechas exactas de los feriados de 2027 en Uruguay. A continuación, se podrá encontrar el calendario completo de asuetos, sean feriados laborables o no, y otros días festivos que habrá en nuestro país en el año que está por comenzar.

Entre todos los feriados que hay en 2027, algunas conmemoraciones cambian de fecha y otras se mantienen en su día original.

Qué feriados pueden cambiarse de fecha en Uruguay

Así lo determina la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, que explica que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar.

Todos los feriados restantes sí se pueden cambiar y se procederá dependiendo del día en el que caigan: si son un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días; si caen en martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si se trata de un jueves o un viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

Además de los feriados para todo el país, pueden regir algunos feriados especiales para ciertos uruguayos, ya sea por rubro laboral, porque se decreta para su localidad de nacimiento o residencia debido al aniversario de su fundación.

Enero

Viernes 1° de enero - Año Nuevo: es no laborable y no se corre de fecha.

Miércoles 6 de enero - Día de Reyes: no se corre de fecha, pero es laborable.

Febrero

Lunes 8 y martes 9 de febrero - Carnaval: son feriados laborables y no se corren de fecha.

Marzo

Del lunes 22 hasta el domingo 28 de marzo - Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa.

Gente en la playa durante la Semana de Turismo. Foto: Francisco Flores.

Abril

Lunes 19 de abril - Desembarco de los Treinta y Tres Orientales: es un feriado laborable y, como cae lunes, la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, indica que no se mueve de fecha.

Mayo

Sábado 1° de mayo - Día de los Trabajadores: es un feriado no laborable y no se corre de fecha.

Acto oficial del 1º de Mayo por el Día de los Trabajadores. Foto: Fernando Ponzetto

Martes 18 de mayo - Batalla de las Piedras: es un feriado laborable y, como cae martes, la legislación vigente prevé que se cambia para el lunes anterior, es decir, el 17 de mayo.

Junio

Sábado 19 de junio - Natalicio de Artigas: es laborable y forma parte de los feriados a los que no se le puede cambiar de fecha.

Vista nocturna del monumento al General José Gervasio Artigas, ubicado en la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo. ESTEFANIA_LEAL

Julio

Domingo 18 de julio - Jura de la Constitución: es un feriado no laborable que tampoco puede cambiarse de fecha.

Agosto

Miércoles 25 de agosto - Declaratoria de la Independencia: es un feriado no laborable y no se corre de fecha.

Pabellón nacional. Foto Ignacio Sánchez.

Octubre

Martes 12 de octubre - Día de la Raza: forma parte de los feriados laborables que pueden correrse de fecha, y al caer un martes, se conmemora el lunes anterior (11 de octubre).

Noviembre

Martes 2 de noviembre - Día de los Difuntos: es un feriado laborable que no se corre de fecha.

Diciembre

Sábado 25 de diciembre - Navidad, oficialmente "Fiesta de la Familia": no se corre de fecha y es un feriado no laborable.

Madre e hijo decorando un árbol de Navidad. Foto: Freepik

En resumen, los cinco feriados no laborables pagos que habrá en Uruguay en 2027 son: 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.