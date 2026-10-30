Feriados 2027 en Uruguay: Carnaval, Semana Santa, días no laborables y demás festivos del año
Entre todos los feriados que tendrán los uruguayos en 2027, cinco serán no laborables. Mirá el calendario completo de las conmemoraciones del próximo año.
Para comenzar a planificar el año entrante, las familias uruguayas comienzan a consultar cuáles son las fechas exactas de los feriados de 2027 en Uruguay. A continuación, se podrá encontrar el calendario completo de asuetos, sean feriados laborables o no, y otros días festivos que habrá en nuestro país en el año que está por comenzar.
Entre todos los feriados que hay en 2027, algunas conmemoraciones cambian de fecha y otras se mantienen en su día original.
Qué feriados pueden cambiarse de fecha en Uruguay
Así lo determina la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, que explica que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar.
Todos los feriados restantes sí se pueden cambiar y se procederá dependiendo del día en el que caigan: si son un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días; si caen en martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si se trata de un jueves o un viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.
Además de los feriados para todo el país, pueden regir algunos feriados especiales para ciertos uruguayos, ya sea por rubro laboral, porque se decreta para su localidad de nacimiento o residencia debido al aniversario de su fundación.
Enero
Viernes 1° de enero - Año Nuevo: es no laborable y no se corre de fecha.
Miércoles 6 de enero - Día de Reyes: no se corre de fecha, pero es laborable.
Febrero
Lunes 8 y martes 9 de febrero - Carnaval: son feriados laborables y no se corren de fecha.
Marzo
Del lunes 22 hasta el domingo 28 de marzo - Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa.
Abril
Lunes 19 de abril - Desembarco de los Treinta y Tres Orientales: es un feriado laborable y, como cae lunes, la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, indica que no se mueve de fecha.
Mayo
Sábado 1° de mayo - Día de los Trabajadores: es un feriado no laborable y no se corre de fecha.
Martes 18 de mayo - Batalla de las Piedras: es un feriado laborable y, como cae martes, la legislación vigente prevé que se cambia para el lunes anterior, es decir, el 17 de mayo.
Junio
Sábado 19 de junio - Natalicio de Artigas: es laborable y forma parte de los feriados a los que no se le puede cambiar de fecha.
Julio
Domingo 18 de julio - Jura de la Constitución: es un feriado no laborable que tampoco puede cambiarse de fecha.
Agosto
Miércoles 25 de agosto - Declaratoria de la Independencia: es un feriado no laborable y no se corre de fecha.
Octubre
Martes 12 de octubre - Día de la Raza: forma parte de los feriados laborables que pueden correrse de fecha, y al caer un martes, se conmemora el lunes anterior (11 de octubre).
Noviembre
Martes 2 de noviembre - Día de los Difuntos: es un feriado laborable que no se corre de fecha.
Diciembre
Sábado 25 de diciembre - Navidad, oficialmente "Fiesta de la Familia": no se corre de fecha y es un feriado no laborable.
En resumen, los cinco feriados no laborables pagos que habrá en Uruguay en 2027 son: 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.
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