¿Cómo pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas en Montevideo? Así se hace el trámite ante la IMM

A principios de este mes de octubre, la Intendencia de Montevideo (IMM) abrió el período que habilita a los contribuyentes a abonar la contribución inmobiliaria en Montevideo en 12 cuotas mensuales para 2027.

Las personas interesadas se podrán integrar a esta modalidad de pago, que entrará en vigor a partir de enero de 2027, de manera voluntaria. Cabe recordar que seguirán estando disponibles las opciones de pagar la contribución al contado o en tres cuotas.

La nueva medida del gobierno departamental tiene la finalidad de facilitar la planificación del presupuesto familiar brindando una alternativa más accesible para quienes perciben ingresos regulares.

El plazo de inscripción para adherirse a la iniciativa vence el domingo 15 de diciembre de 2026, comunicó la IMM.

Cómo inscribirse para pagar la contribución en 12 cuotas en Montevideo

La gestión para cambiar la modalidad de cobro se realiza de forma remota enviando el mensaje vía WhatsApp con el texto "mi contribución" al número 099 019 500 o a través de la plataforma web Mi Gestión de Facturas .

Quienes no deseen adherirse mantendrán su esquema habitual de pago, aunque durante todo el año 2027 no se podrá modificar la opción seleccionada.

La directora de Recursos Financieros de la IMM, Laura Tabárez, ejemplificó que, para un monto promedio de $ 26.000 anuales, el fraccionamiento en 12 meses representará un valor cercano a los $ 2.166 mensuales.

Imagen aérea de viviendas en Montevideo. La contribución inmobiliaria es un impuesto que se cobra en relación al valor real del padrón del inmueble. Estefania Leal/Archivo El Pais

La comuna habilitará un nuevo período de inscripción cada año para evaluar la respuesta de la ciudadanía y ajustar sus sistemas informáticos.

Facturas electrónicas de la IMM a partir de 2027

La Intendencia además buscará eliminar las facturas impresas en papel a partir de 2027. Las facturas de la IMM se enviarán únicamente por correo electrónico o WhatsApp a los contribuyentes que indiquen su preferencia en las plataformas de la IMM.

Quienes requieran la factura física podrán solicitar su impresión en los centros comunales zonales o en las redes de cobranza, presentando el número de padrón y la cuenta corriente.

Intendencia de Montevideo (IMM). Estefania Leal/Archivo El Pais

La comuna informó que cerca del 30 % de las facturas emitidas se destina a realizar los cobros. En este contexto, la implementación del formato digital apunta a disminuir el impacto ambiental y agilizar los procesos logísticos. Además, está previsto ampliar el uso de la facturación electrónica a la tarifa de saneamiento y los tributos domiciliarios a lo largo de 2027.