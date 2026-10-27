IMM realizó el traslado de varias paradas de ómnibus en Montevideo por nueva ciclovía: qué calles abarca

La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó el traslado definitivo de paradas de ómnibus en las cercanías de donde se establecerá la nueva ciclovía proyectada por la comuna, con el objetivo de unir el Centro con la zona oeste de la capital.

Esto se da en medio del comienzo de las obras de reparación y acondicionamiento del asfalto de las zonas que comprenden las avenidas Rondeau y Libertador, entre otras.

Según lo establecido por el gobierno departamental en un comunicado, la reparación de la avenida Rondeau y la futura implementación de la ciclovía harán que las siguientes paradas de transporte público modifiquen su ubicación de manera permanente:

La parada ubicada en Paraguay, entre Santa Fe y Entre Ríos, se trasladó a la calle Agraciada, entre Entre Ríos y San Fructuoso.

La parada ubicada avenida Rondeau, entre La Paz y Galicia, se trasladó a avenida Libertador, entre La Paz y Cuareim.

La parada ubicada en Paraguay, entre General Fausto Aguilar y General José María Luna, se trasladó hacia Paraguay, entre General José María Luna y Santa Fe.

La parada ubicada en la calle General Aguilar, entre Paraguay y avenida Rondeau, se trasladó hacia General Aguilar, entre avenida Agraciada y Zapicán.

La comuna aclara que en los cuatro casos de modificación, las nuevas paradas previstas estarán ubicadas en la acera oeste.

Mapas que ilustran el traslado de paradas por la construcción de la ciclovía en Av. Rondeau. Foto: X/@mvdtransporte

Prohibición para estacionar debido a las obras de la ciclovía

Además de la modificación permanente de paradas, la IMM también detalló que a raíz de estas obras realizadas y de la posterior construcción de la ciclovía que conectará la zona céntrica de la capital con el oeste de Montevideo, mientras rigen las obras se establece la prohibición de estacionamiento de vehículos en la acera oeste de:

Avenida Rondeau, entre General Aguilar y La Paz.

Avenida Libertador, entre Galicia y Cerro Largo.

Avenida Rondeau, entre Cerro Largo y la plaza Cagancha.