IMM anunció el cierre temporal del Mirador Panorámico en noviembre: fechas y motivo de las obras

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que el Mirador Panorámico, ubicado en el piso 22 del edificio sede, permanecerá cerrado al público desde el lunes 9 hasta el lunes 23 de noviembre de 2026 inclusive.

Esta suspensión temporal de las actividades tiene como objetivo la realización de obras de reforma y acondicionamiento en sus espacios interiores y exteriores.

La intervención en la infraestructura municipal busca optimizar la seguridad, modernizar las áreas de atención y brindar mayores comodidades a los usuarios que concurren habitualmente al paseo, según detalla la propia comuna en su sitio web.

Los trabajos abarcan reformas en los ambientes cerrados del recinto y la puesta a punto de la terraza exterior, desde donde se observan las vistas de la capital.

Fachada de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Nicolás Pereyra - Archivo El País.



Obras de reforma en el Mirador de la Intendencia de Montevideo

El crecimiento del espacio, consolidado como uno de los lugares más visitados de la ciudad según argumenta la comuna, motivó la programación de estas tareas de mantenimiento para adaptar las instalaciones a la demanda diaria y mejorar el servicio para residentes y turistas.

El espacio cuenta con un centro de información turística, servicio de cafetería y un área destinada a la venta de recuerdos con productos de emprendimientos locales impulsados por la Unidad Mypes de la comuna.

Vista de Montevideo desde el mirador panorámico de la IMM. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Hasta el inicio de los trabajos el próximo 9 de noviembre, el paseo mantendrá su actividad con normalidad en su horario habitual: todos los días de 11:00 a 19:00 horas. El acceso es de entrada libre y se realiza por la entrada de la calle Soriano 1372. Para ingresar, no se requiere agendarse con antelación, aunque debe obtener una entrada con código QR en el sitio oficial de la IMM.

Además, los visitantes pueden acceder a servicios como el alquiler de binoculares y la atención de la oficina de información turística, que atiende diariamente entre las 11:00 y las 18:00 horas.