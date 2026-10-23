Cierre del casino Parque Hotel: la IMM fija condiciones y plazos para renuncias de funcionarios

La Junta Departamental de Montevideo aprobó que la intendencia establezca un plan especial de retiros incentivados para los funcionarios presupuestados del casino Parque Hotel, luego de que ese recinto cerrara sus puertas y pasara a la órbita de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según informó en un comunicado el órgano legislativo departamental, el retiro incentivado es independiente del escalafón al que pertenezcan los trabajadores y si cuentan o no con una causal jubilatoria.

El recinto dejó de estar en manos de la Intendencia de Montevideo (IMM) el 21 de agosto. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, había adelantado que para finales del 2027, la comuna capitalina ya no tendrá déficit vinculado a la gestión del casino. Tal como informara El País, el casino registró en 2024 una pérdida de 83 millones de pesos.

En cuanto a los incentivos, se trata de una compensación que equivale a 22 prestaciones nominales para aquellos funcionarios que tengan hasta 59 años de edad. Para quienes tengan más de 60 años, las prestaciones nominales serán equivalentes a 20.

Según detallan desde la junta, para determinar el monto de este incentivo se toman en cuenta distintos componentes de la remuneración de los trabajadores. Por otro lado, subrayan que en el cálculo no se incluyen el aguinaldo, así como tampoco el salario vacacional ni la compensación anual por asiduidad y rendimiento.

Fachada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra/Archivo El País.

Fechas límite para renunciar y modalidad de pago en cuotas

El pago, explican, será realizado a través de dos cuotas iguales. En esa línea, los funcionarios que renuncien antes del 31 de octubre de este año recibirán la primera cuota el 30 de noviembre y la segunda el 28 de febrero próximo. Sobre la renuncias que sean presentadas de manera posterior al 31 de octubre, "el primer pago se efectuará el último día hábil del mes siguiente al de su presentación".

Desde la junta destacan que este beneficio podrá ser recibido por los funcionarios que presenten su "renuncia irrevocable" a todos los cargos, así como funciones remuneradas que ocupen en la IMM. Aún así, puntualizan que el pago "estará sujeto a la aceptación expresa de la renuncia por parte de la Administración, que podrá diferirla hasta el 31 de diciembre de 2028, como máximo, en el caso de funcionarios que aún no hayan configurado causal jubilatoria".

"Quedan excluidos quienes desempeñen cargos políticos o de particular confianza", añaden.

Por último, indican que quienes accedan a este incentivo "no podrán ingresar al gobierno departamental bajo ninguna modalidad".