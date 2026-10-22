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Comenzaron a funcionar las nuevas ubicaciones de cámaras de fiscalización de tránsito en Montevideo

La IMM reubicó dos cámaras fijas y cinco equipos de velocidad y luz roja en distintos puntos de la capital para mejorar el control y la fluidez del tránsito, según informó en sus redes sociales.

El País
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22/10/2026, 15:52
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Cartel que indica que el estacionamiento prohibido es fiscalizado con radar.
Cartel que indica que el estacionamiento prohibido es fiscalizado con radar.
Foto: Leonardo Mainé

A través de su red social X, la Intendencia de Montevideo (IMM) informó que las dos cámaras fijas reubicadas para controlar la prohibición de estacionar y detenerse, se encuentran en funcionamiento desde este martes 22 de octubre de 2026.

El hecho forma parte del segundo conjunto de medidas tomadas por parte de la comuna capitalina para mejorar la movilidad de Montevideo.

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Las modificaciones estarán centradas en la cámara ubicada en avenida italia y Avelino Miranda, se trasladará a la calle Presidente Berro y avenida italia; mientras que la cámara de la calle Colonia y Fernández Crespo, se moverá a General Urquiza y avenida Garibaldi.

Según lo planteado por el organismo, la reubicación busca optimizar los recursos disponibles y la mejorar la fluidez en el tránsito.

Los dos equipos que solían estar ubicados en carriles de Solo Bus fueron trasladados para mejorar el control de la prohibición de estacionar, cuyo incumplimiento genera congestionamientos, y fortalecer la redistribución de recursos de la comuna.

Cinco reubicaciones de cámaras de velocidad y luz roja de tránsito en Montevideo

A la reubicación de cámaras en dos puntos de la capital, se suman cinco reubicaciones de equipos de fiscalización de velocidad y luz roja en diversos semáforos de Montevideo. Estos equipos estarán en:

  • De José Pedro Varela e Irureta Goyena, senda este, hacia Uruguayana y Turini.
  • De Avenida Italia, senda oeste, hacia Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, senda sur.
  • De Avenida Larrañaga y José Pedro Varela, senda sur, hacia avenida Millán y avenida Garzón, senda oeste. 
  • De Bulevar Artigas y Hocquart, en su senda norte, la calle Caramurú y Hernani, senda este.
  • De Bulevar Batlle y Ordóñez y avenida Instrucciones hacia avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco, en su senda sur.
Cámara de control de velocidad ubicado en la Rambla Republica de Mexico y Avenida Arocena.
Cámara de control de velocidad ubicado en la Rambla Republica de Mexico y Avenida Arocena.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

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