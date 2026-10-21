Plan Veredas en Montevideo: jerarca detalló cuándo comienzan las obras para hacer la ciudad más caminable

Marcelo Roux, director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo (IMM) brindó este miércoles detalles sobre el comienzo de las obras del Plan Veredas de la comuna, enfocado en la construcción de veredas donde no hay o la reparación en las zonas que están rotas.

Roux planteó que el plan tiene tres puntos claves: construcción de veredas en asentamientos, reparación en avenidas y obras concretas en los barrios de la capital. En aquellos lugares donde no hay vereda y se debe hacer desde cero, tanto la obra como el costo corre por cuenta de la intendencia, y los vecinos no tienen que pagar nada.

Persona camina junto a una vereda rota. Foto: Archivo El País.

Sin embargo, en los casos en los que se deba reparar una vereda existente, la obra la debe hacer y pagar el vecino en el tramo que corresponde frente a su vivienda. "El vecino va a recibir una comunicación en donde se le van a indicar los metros cuadrados que le correspondan reparar. Ahí se le van a descontar todas las roturas que tengan que ver con arbolado, que le pueden corresponder a la intendencia o a los municipios", explicó en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Ahí la persona tiene diez días para trasladarse al centro comunal zonal si quiere hacer por su cuenta la vereda. Sin embargo, si pasan diez días y no se presenta, la IMM queda habilitada para hacer su vereda", agregó.

Para aquellos vecinos que se presenten al centro comunal zonal y quieren reparar por su cuenta la vereda, tendrán 45 días para iniciar las obras. Según indicó Roux, el metro cuadrado de vereda cuesta unos 4.000 pesos.

¿Cuándo comienza el Plan Veredas?

Roux planteó que la comuna espera comenzar las obras del Plan Veredas en noviembre.

¿Qué zonas priorizará el Plan Veredas?

Según indica la IMM en su sitio web, se priorizarán los entornos de:

Casabó, Santa Catalina, Tres Ombúes (A)

Casavalle, Marconi (D)

Malvín Norte y entorno (E)

Hipódromo, Piedras Blancas (F)

Torre 8, Verdisol, Maldonado (G)

Veredas en avenidas y sus derivaciones

Por otra parte, se priorizarán las siguientes avenidas por sectores: