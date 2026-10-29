IMM confirma que realizará reformas en el Rosedal del Prado e invita a la población a visitarlo en plena floración

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que realizará renovaciones en el pavimento de la Rosaleda del Prado durante el año 2027. El espacio, también conocido como rosedal, formará parte de un conjunto de obras previstas por la comuna capitalina para la mejora integral del Parque Prado.

Su diseño francés y las variedades de rosas más emblemáticas del paseo

Inaugurado en 1912, su creación estuvo a cargo de los arquitectos Juan Scasso y Eugenio Baroffio, y el paisajista francés Charles Racine. Según detalla la comuna, se trata del primer rosedal construido en América del Sur, y actualmente cuenta con entre 80 y 100 variedades de rosas.

El espacio está conformado por cuatro grandes pérgolas de 60 metros de longitud, que desencadenan en ocho cúpulas de estilo art nouveau.

En su centro, se destaca una fuente de bronce, desde la que se pueden visualizar ocho caminos que invitan a conocer la enorme variedad de rosas, tanto antiguas como modernas, que componen el paisaje. Entre las más destacadas, se encuentran variedades emblemáticas como la Albéric Barbier, de color blanco, la Louis Philippe, de rojo intenso, y la Lady Hillingdon, de tonalidades amarillas.

Dos personas sentadas en medio de uno de los pasajes del Rosedal del Prado. Foto: Intendencia de Montevideo.

Horarios y recomendaciones para visitar el rosedal del Prado

La Rosaleda se encuentra abierta al público durante todos los días del año, de 07:00 a 21:00 horas. Ubicada en la avenida Buschental y avenida Delmira Agustini, su acceso es libre y gratuito.

Con la llegada de la primavera los rosales alcanzan su esplendor. Entre las decenas de variedades que comienzan a florecer con mayor intensidad hasta finales del mes de noviembre, destacan las banksiae, las rosas de té y las wichuranas.

No obstante, la comuna solicita a los visitantes que contribuyan con la preservación de este emblemático espacio de Montevideo mediante la no sustracción de rosas que se presentan durante todo el paseo.