Semana Santa 2027: la fecha exacta en la que se celebra

La Semana Santa, denominada oficialmente como Semana de Turismo en Uruguay, ya tiene sus fechas definidas para el calendario de 2027 y se desarrollará entre el lunes 22 de marzo y el domingo 28 de marzo de 2027.

Esta tradición es vista por la cultura popular como el verdadero comienzo del año lectivo y laboral para millones de uruguayos.

La denominación civil de esta festividad quedó fijada a través de la ley n.° 6997 en el año 1919, durante el proceso de secularización de los feriados impulsado bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez.

Gente andando en bicicleta por la rambla de Palermo en la ciudad de Montevideo. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País

La relación entre el inicio del año laboral y la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay

La fijación de estas fechas establece además el momento exacto en que se celebrará el carnaval, previsto para el lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027, dado que la normativa vigente determina que las jornadas festivas previas deben desarrollarse exactamente 40 días antes del inicio de la Semana de Turismo.

Junto con las conmemoraciones religiosas de la Iglesia católica, que culminan el domingo 28 de marzo de 2027 con el Domingo de Pascua, la fecha coincide con la llegada de la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay.

Esta histórica prueba deportiva, que en esa edición alcanzará los 87 años desde su primera realización, recorre las rutas del territorio nacional y finaliza de manera habitual en Montevideo durante el último día de la semana.

La llegada de la última etapa dio origen al popular dicho uruguayo que señala que el año recién comienza una vez que cruza la meta el último ciclista.