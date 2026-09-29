Cuándo terminan las clases en Uruguay en 2026: fechas confirmadas para escuelas, liceos y UTU

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) determina, a través del Consejo Directivo Central (Codicen), cuál es el cronograma oficial con los días de finalización de cursos.

La resolución abarca a los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y educación técnico-profesional de todo el territorio nacional, a las que se suman otras tres jornadas en las que no se dictarán clases.

Tras el desarrollo de las vacaciones de primavera celebradas durante la tercera semana de setiembre, los distintos niveles de la enseñanza encaran la recta final del año lectivo antes del desarrollo de los actos de fin de curso.

Escolares sentados en centros de enseñanza publica de Montevideo. Foto: Francisco Flores/Archivo El País

Cuándo terminan las clases en Inicial y Primaria en 2026

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria estableció que la culminación del año lectivo para los niños de escuelas públicas y jardines de infantes del país se concretará el viernes 18 de diciembre de 2026.

Hasta esa misma jornada se llevarán a cabo los tradicionales actos de fin de cursos de cada institución educativa.

Cuándo finalizan los cursos en Educación Secundaria y UTU

En el ámbito de la Dirección General de Educación Secundaria, la finalización de las clases tanto para los alumnos de la Educación Básica Integrada (EBI) como para los estudiantes de la Educación Media Superior (EMS) quedó programada para el viernes 27 de noviembre de 2026.

Fachada del liceo N°4 Juan Zorrilla de San Martín en el barrio Parque Rodó. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) determinó esquemas según la modalidad cursada:

Educación Media Básica (EMB): para los estudiantes del Plan 2023 EBI, Plan 2025 EMBT y Plan 2010 Rumbo, la culminación de cursos será el viernes 27 de noviembre de 2026 . En tanto, para quienes cursen los planes 2021 FPB y 2025 FPB, las clases finalizarán el viernes 20 de noviembre de 2026 .

. En tanto, para quienes cursen los planes 2021 FPB y 2025 FPB, las clases finalizarán el . Educación Media Superior (EMS): todos los cursos correspondientes al nivel superior de la UTU terminarán las clases el viernes 27 de noviembre de 2026.

Qué feriados y jornadas sin clases quedan antes de que termine el 2026

Previo a la finalización de los cursos, el calendario marca algunas jornadas en las que la actividad en las aulas se suspenderá. El lunes 12 de octubre de 2026 (Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y el lunes 2 de noviembre de 2026 (Día de los Difuntos) se conmemoran feriados del calendario nacional.

A estas fechas se suma la jornada técnica fijada para el lunes 9 de noviembre de 2026, día en el que se desarrollará una asamblea extraordinaria de la Asamblea Técnico Docente (ATD) con la participación de los docentes de todo el país.