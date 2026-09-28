Codicen: cinco listas se disputan dos bancas en la elección del próximo sábado

Este sábado 3 de octubre se llevarán adelante las elecciones de los dos miembros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Dos lemas, cinco listas y diez candidatos titulares competirán para suceder a Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, los actuales consejeros docentes en el máximo órgano educativo.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que llevó al Codicen a Iglesias y Mazzoni, se presenta bajo el lema “En defensa de la educación pública”, con tres listas (11, 22 y 30). Mientras que el lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”, va con dos listas (1 y 3).

Cada lista tiene dos titulares y ocho suplentes, docentes de todo el país, y los diferentes subsistemas. Víctor Pizzichillo y Gabriela Sanz son los titulares de la lista 1; Alejandra Clavijo y Mónica Acuña de la lista 3; Pablo Macedo y Adriana Espinosa de la lista 11; Límber Santos y Virginia Barreto de la lista 22, y Marcos Correa y Andrea Touzet de la lista 30.

El País habló con Pizzichillo, Clavijo, Macedo, Santos y Correa, los primeros titulares de las respectivas listas. Quienes ganen estarán cinco años en el cargo, y está previsto que asuman en febrero de 2027, cuando culmina el período de Iglesias y Mazzoni.

Todos coincidieron que no serán ni oficialismo, ni oposición en el Codicen, sino “independientes”. “No estamos ni para ser furgón de cola del gobierno, ni para hacer mandados para los partidos de la oposición”, graficó Correa.

Respecto al interés de llegar a la mesa chica de ANEP, todos coincidieron en que su postulación no es por “ambición personal”, sino que responde al interés de un colectivo. “Tenemos tareas que nos encomienda nuestro sindicato”, dijo Macedo. Mientras que Clavijo apuntó que “no están buenos los corporativismos”.

En relación con las principales medidas que buscarán impulsar, Correa planteó alcanzar “mejores condiciones laborales” para los docentes, revertir la “falta” de equipos multidisciplinarios, atender la “necesidad tremenda” de reparaciones de edificios, así como de los “aprendizajes de los niños”, y la convivencia con los “problemas de violencia”.

171 circuitos Más de 50.000 docentes son convocados a la elección Este sábado son convocados a votar 50.790 docentes, en 171 circuitos del país, entre las 09:00 y 19:00 horas, para elegir a los miembros docentes del Codicen. El voto para docentes efectivos, interinos o suplentes por todo el año es obligatorio. El padrón de habilitados está disponibile en la página web de la Corte Electoral. La multa por no ir a sufragar, sin justificación, es de cinco Unidades Reajustables (UR), unos $ 9.700.

Santos propuso reforzar los equipos de apoyo multidisciplinarios, y que esto incluya acuerdos con la Universidad de la República para que pueda “proveer equipos profesionales”. También plantea la “desburocratización” de la tarea docente quitando exigencias administrativas, y que se “rinda cuentas” a los docentes, de forma “fluida y cotidiana”, de las discusiones del Codicen.

Macedo impulsó la vuelta de los consejos con representación docente, así como mayor presupuesto educativo para atender desde problemas de infraestructura a sumar cargos docentes; defender la libertad de cátedra, e impulsar una Universidad de la Educación “autónoma y cogobernada”, y “desmontar” la reforma educativa del gobierno anterior.

Pizzichillo, extitular del Consejo de Formación en Educación (CFE) en el gobierno pasado, dijo que ve con “suma preocupación” que se buscan hacer cambios curriculares “sin evaluación técnica, sin diagnósticos, meramente por las percepciones de grupos de la ATD o del sindicato”.

El candidato llamó a “fortalecer el espíritu de comunidad de centro” con espacios de acompañamiento, atender en forma “articulada” la “educación, salud y justicia” para mejorar la convivencia, y avanzar en la “autonomía económica” de los centros para destrabar compras menores.

Clavijo afirmó que la “gran demanda” actual de docentes es la “inclusión educativa”, por lo que impulsará “sistemas de apoyo reales” en tal sentido. También planteó una “mayor articulación” entre educación primaria y educación media, buscar una “mayor concentración” de elección de horas docentes en pocos centros, y “simplificar” las tareas administrativas de los docentes.