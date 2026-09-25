Víctima de intento de femicidio en Medicina ya estudia para rendir parciales, dijo rector de la Udelar

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, anunció este viernes que la joven que fue víctima de un intento de femicidio por parte de un estudiante en la Facultad de Medicina se encuentra estudiando "con compañeros y compañeras" para rendir parciales.

"No sé si [la joven] se ha reintegrado presencialmente, pero claramente sí sabemos que es una estudiante que tiene una gran voluntad de salir adelante, nos da alegría saber que está retomando esos estudios", destacó Cancela en una rueda de prensa.

El ataque tuvo lugar el martes 1 de setiembre en el anexo de la Facultad de Medicina. Allí, el joven -de 19 años- intentó asesinar mediante puñaladas a su compañera, que resultó con heridas y debió ser internada. El hecho provocó la suspensión del dictado de clases que fueron retomadas más de una semana después. Además, varias facultades fueron ocupadas por los estudiantes a modo de protesta y figuras políticas se expresaron sobre lo acontecido.

Facultad de Medicina. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En cuanto al agresor, que tras el ataque fue internado en una clínica psiquiátrica y detenido por la Policía días mas tarde en las afueras del centro de salud, fue imputado por la Justicia por "femicidio en grado de tentativa". Actualmente se encuentra internado en el Hospital Vilardebó por recomendación de psiquiatras forenses, según explicó en una rueda de prensa días atrás el fiscal del caso, Luis Pacheco.

Sin embargo, la Universidad de la República había paralelamente iniciado un sumario y suspendido al joven. Sobre este aspecto, Cancela señaló que eso "está en proceso" y que el sumario administrativo es "un juicio en la interna de la Universidad".

Por otro lado, el rector subrayó que tras el ataque se hicieron actividades vinculadas a la "difusión de concientización", referidas a "dejar a la mano de las o los estudiantes los distintos mecanismos de generación de denuncias".

"Este es un trabajo que no terminó, ya se venía haciendo y se profundizó, ahora estamos en una etapa de pensar otras medidas que pueden ser de mediano plazo y también de buscar cómo dentro de la Universidad podemos generar algún espacio presupuestal, porque en muchos casos vamos a necesitar reforzar equipos humanos", señaló Cancela.

Manifestación en las afueras del Palacio Legislativo tras intento de femicidio. Foto: Estefanía Leal/El País.

La audiencia de formalización

El pasado miércoles 16, la Justicia formalizó al agresor por tentativa de femicidio. El joven pasará 180 días en prisión preventiva mientras se sustancia el proceso, hasta llegar a la sentencia y la pena final. Pacheco, explicó que este delito no permite alcanzar una condena mediante acuerdo abreviado.

Según relató el magistrado, en este caso se comprobaron todos los presupuestos para configurar un intento de femicidio: móviles de odio, desprecio, menosprecio y una víctima mujer. A su vez, dijo que ,“el arma empleada, el número de puñaladas recibidas por la víctima, y las zonas vitales del cuerpo a las que fueron dirigidas” dan cuenta que el agresor tuvo una “intención de dar muerte”.

Joven de 19 años que apuñaló a estudiante de Medicina. Foto captura de video



La pericia psiquiátrica arrojó que el joven es imputable, ya que es "capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos", dijo el fiscal.

De todos modos, el estudio encontró que el joven “posee severas dificultades para autodeterminarse”. De ahí que los psiquiatras forenses recomendaron su internación temporal en el Vilardebó.

Según supo El País, en la defensa del joven existe preocupación por el lugar en el que será recluido después de la internación en el Vilardebó, ya que entienden que el joven necesita “tratamiento continuo” y “no hay” cárcel ni clínica que pueda brindarle ese tipo de atención. Este punto será materia de discusión en las próximas etapas del proceso. Además, la defensa pedirá nuevas pericias psiquiátricas para eventualmente determinar su inimputabilidad.