Comenzaron a funcionar los nuevos semáforos instalados en una importante avenida de Montevideo

Un nuevo semáforo comenzó a funcionar en Montevideo desde este miércoles 28 de octubre, confirmó la Intendencia de Montevideo (IMM) desde su división de Movilidad.

El nuevo cruce semaforizado está ubicado sobre la Av. Gral. San Martín, justo en el punto que la una con la calle Capitán Tula. Esta zona pertenece al barrio montevideano de Casavalle, en el Municipio D de la capital.

Funcionalidad del semáforo inaugurado en la avenida San Martín

El cruce semafórico que se encendió este miércoles es de tres fases, y su propósito es habilitar la circulación por San Martín hacia el norte con el giro a la izquierda hacia Antillas y el giro a la derecha hacia Capitán Tula. También organizará el tránsito por San Martín hacia el sur de Montevideo, con los movimientos de giro correspondientes, detalló el gobierno departamental.

A su vez, los semáforos instalados sirven para habilitar la circulación por la calle Capitán Tula en los dos sentidos y permite los dobles a la izquierda hacia San Martín. La IMM, no obstante, añade que deberán realizarse con precaución esos giros, cediendo el paso al tránsito que circula en sentido contrario.

La comuna subraya que la medida de instalar los semáforos en en cuestión corresponde a su estrategia de ordenamiento de los movimiento de los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad vial para los peatones, además de los conductores y usuarios del transporte público.

Semáforo en funcionamiento. Foto: Intendencia de Montevideo.

En este punto de la ciudad hay una importante concentración de centros educativos, precisó la Intendencia.

Horarios especiales de ómnibus para el 2 de noviembre

Respecto a los horarios de ómnibus en el transporte público, la IMM habilitó las consultas para los horarios especiales de ómnibus durante el feriado del lunes 2 de noviembre, correspondiente al Día de los Difuntos.

Esos horarios especiales se pueden acceder a través de este enlace. Bajo la opción "Tipo de horario", debe seleccionarse "Horario Especial - 2 de Noviembre" y luego buscar la línea por la que se desea averiguar.