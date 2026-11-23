La Universidad Católica del Uruguay (UCU) llevará adelante una investigación interdisciplinaria para estudiar cómo la exposición a la violencia incide en los resultados educativos de niños y adolescentes. El proyecto seguirá durante tres años a una muestra de 1.200 estudiantes de centros públicos y privados de Montevideo, Canelones, Salto y Maldonado, con el objetivo de identificar los mecanismos que vinculan ambas variables y evaluar posibles herramientas de prevención.

La iniciativa fue explicada a El País por Cindy Mels, doctora en Ciencias Pedagógicas, vicerrectora de Investigación de la UCU y docente titular del Departamento de Educación. Según señaló, "si bien ya existe evidencia de una asociación entre una mayor exposición a la violencia y peores resultados educativos, todavía no se comprenden completamente los mecanismos que explican esa relación".

El estudio buscará analizar cómo las experiencias de violencia pueden repercutir en la conducta, el aprendizaje y las trayectorias educativas, así como determinar qué factores pueden contribuir a reducir esos efectos negativos.

La muestra estará integrada por estudiantes de tres etapas educativas: nivel cinco de educación inicial, tercer año de primaria y primer año de educación media —actualmente denominado séptimo grado—. Los investigadores realizarán evaluaciones anuales durante tres años para observar la evolución de distintas dimensiones del desarrollo.

Entre ellas se encuentran las habilidades socioemocionales, los indicadores de conducta, las funciones ejecutivas —como el control de los impulsos— y las competencias básicas en matemática y lenguaje. Al mismo tiempo, se medirá la exposición de los estudiantes a tres ámbitos de violencia: el hogar, el centro educativo y el barrio.

Moña escolar de satén en color azul sobre la tradicional túnica blanca de la escuela pública. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El papel de las habilidades socioemocionales

Uno de los componentes centrales del proyecto será evaluar si las intervenciones educativas destinadas a fortalecer las habilidades socioemocionales pueden funcionar como un factor de protección frente a la violencia.

Para ello, se trabajará con docentes, a quienes se les brindarán herramientas para fomentar estas capacidades en el aula. Luego, los investigadores compararán los resultados de los estudiantes que participen en los programas con los de aquellos que no lo hagan, para determinar si existen efectos preventivos sobre el aprendizaje y la conducta.

Mels explicó que entre las habilidades que interesa desarrollar "se encuentran la empatía, la toma de perspectiva, la colaboración, la escucha y el control de los impulsos".

La investigadora advirtió que, en determinados contextos, "algunos niños pueden llegar a normalizar la violencia" y percibirla como una estrategia válida para resolver conflictos. “La violencia en realidad se reafirma como una estrategia viable y efectiva para resolver problemas”, señaló al describir una de las conclusiones de investigaciones anteriores.

En ese sentido, sostuvo que el abordaje no puede limitarse a lo que sucede dentro de los centros educativos. Las dificultades en las trayectorias escolares, planteó, no deben atribuirse únicamente a los docentes o a las familias, sino que es necesario considerar las dinámicas sociales y los contextos en los que crecen los niños.

Alumnos en el salón de clase de una escuela pública en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País

Evaluarán la actividad cerebral de un grupo de estudiantes

La investigación también incluirá una evaluación más profunda de los procesos cognitivos en una submuestra de los 1.200 participantes. En ese grupo se realizarán pruebas fisiológicas para observar, entre otros aspectos, la actividad cerebral durante tareas vinculadas al aprendizaje y el ritmo cardíaco.

Los investigadores compararán a niños con alta y baja exposición a la violencia para analizar si existen diferencias en el funcionamiento de determinados procesos cognitivos y cómo se relacionan con sus aprendizajes y trayectorias educativas.

La hipótesis es que la exposición a situaciones violentas puede afectar algunas habilidades básicas que, posteriormente, inciden en el desempeño escolar. Entre las dimensiones que se observarán figuran las calificaciones, los problemas de conducta, las inasistencias y el abandono educativo.

Como antecedente, Mels recordó un estudio realizado años atrás en liceos públicos de San Juan y La Teja, en Montevideo. En esa investigación, que incluyó a estudiantes de primer año de educación media, el 100% de los encuestados reportó haber experimentado algún episodio de violencia.

El nuevo proyecto permitirá obtener datos actualizados y ampliar el análisis a otros departamentos, además de Montevideo y Canelones.

Niños en una escuela pública. Foto: Archivo El País.

“Falta la fase de pilotaje” en las políticas educativas

Mels también cuestionó la forma en que se diseñan e implementan las políticas educativas en Uruguay y planteó la necesidad de "fortalecer el uso de evidencia científica para evaluar qué intervenciones funcionan y cuáles requieren modificaciones".

Como ejemplo, mencionó la experiencia de Chile, donde, según explicó, se desarrollan proyectos piloto que son evaluados sistemáticamente antes de ampliar su aplicación. De esa manera, los resultados obtenidos a pequeña escala sirven como insumo para que los gobiernos decidan si corresponde extender los programas.

“Lo que falta ahí es la fase de pilotaje y después, en base a esa evidencia, ir haciendo los ajustes necesarios antes de empezar a implementar a gran escala”, sostuvo.

Para la investigadora, "en Uruguay muchas veces se pasa de una idea a su implementación sin estudiar previamente su funcionamiento ni evaluar sus resultados". Por eso, consideró que "comenzar con experiencias más acotadas permitiría identificar dificultades, comprender los mecanismos involucrados y realizar correcciones antes de extender las políticas".

Además, señaló que "el tamaño y el grado de centralización del país podrían representar una oportunidad para desarrollar y evaluar este tipo de iniciativas".

La investigación de la UCU buscará aportar evidencia sobre la relación entre violencia y educación, pero también sobre las herramientas que pueden contribuir a prevenir sus consecuencias. El objetivo será comprender mejor qué sucede con los niños expuestos a distintos tipos de violencia y determinar si el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales puede ayudar a mejorar sus aprendizajes y sus trayectorias educativas.