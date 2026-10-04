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El País Información Educación

Elecciones de consejeros docentes del Codicen de la ANEP: las listas de la CSEU se impusieron

Pablo Macedo y Limber Santos fueron electos para integrar el Codicen. El lema "En defensa de la educación pública" superó ampliamente al segundo sector en una votación fiscalizada por Corte Electoral.

El País
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04/10/2026, 12:50
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ANEP.
ANEP.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Pablo Macedo y Limber Santos, ambos integrantes de listas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) del PIT-CNT, resultaron electos como consejeros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), tras las elecciones que tuvieron lugar el pasado sábado.

Macedo, que integra la lista 11, obtuvo un total de 11.792 votos. Por su parte, Santos, que representó a la lista 22, registró 8.438 adhesiones.

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La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), celebró la victoria en sus redes sociales.

"Las listas de la CSEU se impusieron con 27.768 votos contra 7.109", destacaron desde el sindicato de trabajadores docentes.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que la votación fue "muy importante para la participación orientada a mejorar la educación en nuestro país". Además, subrayó que la elección se dio mediante voto secreto y que fue organizada por la Corte Electoral.

"Saludamos a los y las candidatos y particularmente felicitamos a Pablo Macedo y a Limber Santos y los equipos ganadores de la elección. Agradecemos a las y los funcionarios que hicieron posible la elección. La mejor educación pública se construye entre todos", señaló Caggiani.

Pablo Caggiani, presidente de ANEP.
Pablo Caggiani, presidente de ANEP.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Participación, votos en blanco y escrutinio final

El total de votantes de la elección fue de 45.660. Hubo 6.163 votos que fueron en blanco y 4.613 anulados. La cantidad de habilitados para votar fue de 50.782.

En cuanto a los lemas de los sindicatos, "Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio" obtuvo 7.109. Mientras que "En defensa de la educación pública" (el ganador), recibió 27.768.

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