Elecciones docentes de ANEP para el Codicen: a qué hora se vota y cuál es la multa por no ir

Los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) eligen este sábado 3 de octubre de 2026 a sus dos representantes en el Consejo Directivo Central (Codicen) para los próximos cinco años.

La elección es de carácter obligatorio para quienes tengan la condición de efectivos, interinos o suplentes designados por todo el año lectivo, y se realizará en todo el país entre las 09:00 y las 19:00 horas.

Las autoridades aclaran que existe la posibilidad de que el horario de cierre pueda abarcar hasta una hora más únicamente si aún permanecen electores dentro del local al momento del cierre.

Para votar es imprescindible figurar en el padrón electoral del departamento correspondiente y acreditar la identidad mediante cédula de identidad o credencial cívica. Además, se aclara que quien no figure en la nómina de habilitados no podrá votar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en calidad de observado.

Fachada del edificio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Archivo El País.

En el caso de docentes que se desempeñan en más de un subsistema de la ANEP, estos están habilitados para emitir un único voto, mientras que se aclara que aquellos que hayan sido cesados en sus funciones o se encuentren suspendidos no podrán participar del acto.

¿Cuáles son las listas habilitadas para el Codicen?

Las opciones electorales están distribuidas en dos lemas y cinco hojas de votación: 1, 3, 11, 22 y 30. Cada una postula candidatos para los dos cargos electivos en disputa:

Lista 1 : bajo el lema "Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio", propone como titulares a Víctor Pizzichillo Hermin y Gabriela Sanz Duomarco.

: bajo el lema "Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio", propone como titulares a Víctor Pizzichillo Hermin y Gabriela Sanz Duomarco. Lista 3 : con el mismo lema "Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio", lleva como candidatos titulares a Alejandra Clavijo y Mónica Acuña.

: con el mismo lema "Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio", lleva como candidatos titulares a Alejandra Clavijo y Mónica Acuña. Lista 11 : toma el lema "En defensa de la educación pública" y presenta a Pablo Macedo y Adriana Espinosa.

: toma el lema "En defensa de la educación pública" y presenta a Pablo Macedo y Adriana Espinosa. Lista 22 : dentro del lema "En defensa de la educación pública", postula a Límber Santos y Virginia Barreto.

: dentro del lema "En defensa de la educación pública", postula a Límber Santos y Virginia Barreto. Lista 30: también bajo el lema "En defensa de la educación pública", lleva como titulares a Marcos Correa y Andrea Touzet.

Logo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Cuáles son las multas por no votar en las elecciones de ANEP

Los docentes habilitados que no concurran a las urnas ni justifiquen su ausencia recibirán una sanción económica equivalente a cinco unidades reajustables (UR). Es decir, un monto cercano a los $9.703.

No obstante, esta suma no se deberá abonar posteriormente, sino que será descontada de sus haberes que deban percibir de ANEP.

El período para presentar la justificación estará abierto desde el día siguiente de la elección hasta el 3 de noviembre de 2026 mediante un formulario web. Las causales aceptadas son enfermedad o imposibilidad física mediante certificado médico, permanencia fuera del país demostrable con documentación migratoria o pasajes, y otras razones de fuerza mayor debidamente acreditadas.