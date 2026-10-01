Héctor Cancela fue reelecto como rector de la Universidad de la República en la segunda votación

Luego de que el pasado miércoles 23 no alcanzara los votos suficientes, la Asamblea General del Claustro resolvió reelegir a Héctor Cancela como rector de la Universidad de la República.

Permanecerá en el cargo hasta el año 2030.

Dicho organismo de la Udelar está compuesta por 112 miembros con voz y voto que representan a 16 facultades —48 de ellos corresponden a docentes, 32 a estudiantes y 32 a egresados—.

El pasado miércoles Cancela había logrado 49 votos, en su mayoría provenientes del orden docente, donde hubo 28 votos. Se sumaron los respaldos de 16 integrantes correspondientes a los egresados y cinco por los estudiantes.

Este miércoles el ingeniero de Sistemas de Computación y doctor en Informática recibió 89 votos, cifra con la que en una segunda instancia de votación resulta suficiente (necesitaba el respaldo de 57 integrantes) para ser elegido en el cargo.