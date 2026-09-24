Fenapes rechazó el fallo de la Suprema Corte sobre menonitas de Florida y llamó a derogar artículo de la LUC

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado este jueves en rechazo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que desestimó el recurso de casación impuesto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por los padres de una comunidad menonita de Florida que educan a sus hijos en casa (homeschooling).

En julio pasado la ANEP inició acciones judiciales para obligarlos a enviar a los niños a centros educativos locales, pero la Justicia de Florida falló a favor de los padres entendiendo que “el derecho a la educación no se encuentra vulnerado”. La institución educativa volvió a reclamar, pero la SCJ concluyó que la legislación actual permite el accionar de los menonitas.

Educación como “responsabilidad del Estado”

El sindicato de profesores sostuvo que la Ley de Urgente Consideración (LUC 19.889) aprobada en el gobierno anterior “modificó sustancialmente” la “responsabilidad del Estado” en el acceso a la educación.

Recordaron que la Ley General de Educación (18.437) establecía que los responsables legales debían inscribir a los menores de edad en un centro de enseñanza, pero que el artículo 127 de la LUC “eliminó esa referencia y la sustituyó por el deber de contribuir al cumplimiento de la educación obligatoria”.

Así, entiende Fenapes, se “trasladó hacia el ámbito privado una parte de la responsabilidad educativa que correspondía garantizar institucionalmente” y “se abrió un proceso de privatización de la responsabilidad educativa”.

Acto de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Fenapes. Foto Archivo El País.

El sindicato reivindicó a la educación pública como “una experiencia colectiva de acceso al conocimiento, de encuentro entre niñas, niños y adolescentes y de participación en una institución común”, que debería defenderse como una “responsabilidad” del Estado.

Con todo, reafirmaron sus reclamos anteriores sobre derogar el artículo 127. También convocaron a una discusión sobre el tema en las asambleas del Congreso Nacional de Educación.

Posible modificación a la LUC

La noticia de la resolución de la SCJ es un "problema importante”, dijo este jueves a El País el presidente de ANEP, Pablo Caggiani. “Lo vemos con mucha preocupación. Los fallos de la Justicia se respetan, pero acá nosotros visualizamos que hay una lesión del derecho a la educación de niños y adolescentes”, planteó.

Caggiani adelantó que el Codicen resolvió en la sesión de este martes, por unanimidad, pedir una reunión con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para ver la posibilidad de que el Ejecutivo inicie modificaciones al marco legal de la LUC.

El ministro de esa cartera, José Carlos Mahía, planteó expresamente este martes en rueda de prensa que se debería derogar el artículo 127 de la ley del gobierno anterior.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

“Se trata de que las posibilidades de desarrollo de una persona se den en un contexto educativo común, que podrá elegirlo en el sistema público o privado (...) Hay que ir a reforzar, vía reglamentación legal, algo que es de sentido común, que las personas en una sociedad se formen hoy con valores colectivos, y lo que vive, en el sistema de educación genera, público o privado”, manifestó el jerarca.