La camioneta Hyundai modelo Santa Fe que donó el presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hace ya casi seis meses se comenzará a utilizar desde el comienzo del año lectivo 2027 en una escuela especial de adultos, señalaron fuentes del organismo tras una consulta de El País.

Se trata del Centro 387, ubicado en Ricardo Palma 3335, en el barrio Flor de Maroñas, que atiende a unos 35 adultos de entre 18 a 30 años con pluridiscapacidades (motriz, intelectual o ceguera), que realizan trabajos en talleres de textil, huerta, educación física, música, entre otras actividades.

Quienes asisten son jóvenes que egresaron de las escuelas especiales, sobre todo de las 198 y 200, que tienen discapacidades severas y no tienen otro lugar para mantener su continuidad educativa. Solo hay dos centros en el país con este objetivo, el otro está en el departamento de Maldonado.

Los alumnos del Centro 387 hasta ahora se trasladan con camionetas accesibles de Primaria. La mitad son usuarios de sillas de ruedas, que asisten desde distintos barrios de Montevideo. Trabajan en doble turno debido a la alta demanda.

El Centro 387 se inauguró en 2019, por iniciativa de tres madres. En un inicio este funcionaba dentro del centro Tiburcio Cachón, en Brazo Oriental. Ante problemas edilicios, en 2021 se llevó a cabo la mudanza. Pasó primero a estar en el predio de la escuela 198 (Pablo Zufriategui 990), y desde este año está funcionando en el local donde estaba la escuela especial 279 de discapacidad visual.

Orsi anunció el 2 de junio en Torre Ejecutiva que donaría su vehículo, en medio de críticas por su compra —realizada a poco días de su asunción— por un precio US$ 25.000 menor al de lista y entregando un auto donado en su campaña como parte de pago.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, declaró el 3 de junio que la camioneta de siete plazas, valuada en US$ 79.000 cuando la compró el mandatario, se iba a utilizar para el transporte en el medio rural, o para alumnos de educación especial.