Los maestros de educación inicial y primaria marcaron posición en la última Asamblea Técnico Docente (ATD) sobre el uso de tecnologías y la inteligencia artificial (IA), cuestionaron a Ceibal, reclamaron aplicar el impuesto del "1% al 1% más rico" y tildaron de “genocidio” la situación de Gaza y Cuba, entre otras consideraciones políticas.

Los docentes señalaron que es necesario clarificar qué tareas son “éticamente plausibles de ser ejecutadas o asistidas por IA”, así como establecer “límites claros” entre la tecnología como “herramienta auxiliar” y la delegación del pensamiento pedagógico.

En tal sentido, los maestros plantearon la necesidad de generar un “marco claro de criterios éticos y pedagógicos para el uso auxiliar de estas herramientas” que permita garantizar “tiempos de planificación adecuados, condiciones de trabajo dignas y apoyos institucionales concretos”.

En relación con la planificación docente mediante herramientas de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini, los maestros señalaron que “el riesgo de copiar propuestas sin sentido crítico o descontextualizadas excede a la herramienta digital y replica prácticas mecánicas previas”.

Asimismo, los docentes “problematizaron” la práctica de elaborar juicios u orientaciones de evaluación confeccionados automáticamente por IA y señalaron que las propuestas evaluativas de alumnos y docentes “no queden supeditadas ni viciadas por el uso mecánico de algoritmos”.

En relación con el uso de las tecnologías, los maestros manifestaron una “profunda preocupación” por la necesidad de promover un “uso crítico de las tecnologías por encima del uso instrumental”, especialmente entre los alumnos de inicial y primaria.

“Hay una percepción general de los y las docentes referente a la tensión entre la introducción de dispositivos en la escuela sin marcos formales de análisis de uso y desarrollo y las investigaciones e indicaciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría”, señalaron.

Al respecto, los maestros indicaron que hay “alertas contundentes” sobre el uso de las pantallas en la primera infancia, vinculado con los “efectos perjudiciales en la salud mental, el desarrollo sensorial / motor y los vínculos familiares”.

A partir de las consultas realizadas en las escuelas, “emana con fuerza” la necesidad de fortalecer, especialmente en los primeros años de la escolaridad, el desarrollo cognitivo a través de experiencias de aprendizaje “desenchufadas” o “sin mediación directa de pantallas”, agregaron.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer “la construcción progresiva de nociones vinculadas al pensamiento computacional, la secuenciación, la descomposición de problemas y el reconocimiento de patrones, sustentándose en el juego, la exploración, la resolución de situaciones problemáticas y la interacción concreta entre pares”, indicaron.

Los docentes propusieron la “creación de espacios institucionales de acompañamiento pedagógico para las familias sobre el tiempo de exposición a las pantallas”, así como “estrategias específicas” para abordar aquellos hogares donde se detectan “consumos abusivos o problemáticos de tecnología”.

Pablo Caggiani, presidente de ANEP, junto a Fiorella Haim, titular de Ceibal. Foto: Darwin Borrelli.

Ceibal en la mira

Los docentes, que se reunieron entre el 17 y 23 de octubre en Minas (Lavalleja) en la XXXV Asamblea Nacional Ordinaria Técnico Docente de Educación Inicial y Primaria, apuntaron contra Ceibal, la plataforma educativa online de referencia nacional e internacional, instalada a partir del primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).

“Ceibal ha venido ampliando sus potestades en detrimento del Departamento de Tecnología Educativa Aplicada y Virtualidad de ANEP”, lo cual, aseguran los maestros, ha generado que las acciones de la plataforma “no estén en consonancia con las realidades de los centros educativos, perdiendo la territorialidad necesaria para contextualizar las propuestas y generando una educación con formatos homogeneizantes”, señalaron.

A las autoridades de educación inicial y primaria, "como parte de un ente autónomo, le corresponde determinar la política educativa del subsistema y a Ceibal aportar su capacidad tecnológica y su experiencia en apoyo a esa política desde un rol de subordinación”, indicaron.

Impuesto al 1% más rico

Los docentes también se posicionaron a favor de aplicar el impuesto del "1% al 1% más rico", tal como propuso el Pit-Cnt. En la ATD señalaron que “el 1% más rico concentra más del 40% de la riqueza”, mientras que en los salones de clase “hay gurises que duermen en el suelo” o “no tienen un plato de comida”.

“Y para quienes dicen ‘se la ganó trabajando’, les aportamos un dato que se dice todavía menos que el anterior: en nuestro país más del 37% de la riqueza es heredada, es decir que no trabajó nada (…)”, lanzaron.

“Les da urticaria cuando escuchan que existe una iniciativa popular de crear una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio para el 1% más rico, sobretasa que tiene como objetivo erradicar la pobreza infantil. Y desde estas líneas decimos: ¡no pueden ser más mezquinos!”, agregaron.