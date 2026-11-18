El director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, reconoció que la capital está atravesando un problema en la recolección de residuos y explicó cuáles son los motivos que han llevado a demoras en el vaciado de los contenedores.

La gestión de la comuna ha sido foco de críticas en los últimos días, fundamentalmente por parte de dirigentes del Partido Nacional que afirman que la administración de Mario Bergara no está cumpliendo lo prometido en campaña.

Herou fue convocado a la Junta Departamental de Montevideo este martes, y el edil nacionalista Rafael Seijas dijo en conferencia de prensa que "de 10.300 contenedores" que hay actualmente en Montevideo "más 2.200 hace más de seis días que no se levantaban y otros mil hace cinco días". Por tanto, "más del 30% de los contenedores de Montevideo están desbordados", señaló, y lamentó que no ve "sentido de la urgencia" por parte de la comuna.

En entrevista con Desayunos Informales (Teledoce), Herou manifestó dos cosas en paralelo: por un lado, que la IMM está "poniendo mucha atención" a la situación actual de desbordes, y por otro que la comuna sigue en su "proceso de transformación" para el sistema de recolección de residuos, que implica retirar la mayoría de contenedores públicos y repartir contenedores intradomiciliarios o intraprediales.

Vecinos retiran sus contenedores intradomiciliarios entregados por la IMM. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

Herou afirmó que el nuevo sistema "va a llevar a que la realidad de Montevideo siga cambiando muy rápidamente y al principio de 2028 la realidad sea otra". Una vez implementado el plan, la capital habrá pasado de 11.800 contenedores en la vía pública a poco más de 3.000, señaló el director: "No vamos a parar hasta retirar casi 9.000 contenedores de la calle. Va a permitir que Montevideo esté más limpia y empiece a clasificar y recuperar residuos".

Puso ejemplos: "El Cerro ya cambió enteramente, prácticamente toda La Teja queda sin contenedores públicos antes de fin de año. Vamos a terminar 2027 con los municipios A, G, D, F y gran parte del E casi que terminados, sin contenedores en la calle".

Una vez que esto suceda, los camiones de carga lateral que hoy vacían los contenedores de casi toda la ciudad aumentarán su frecuencia en aquellas zonas en las que quedarán contenedores en la vía pública: "Va a ser diaria. Es un exceso, pero queremos resolver zonas, que no permita que haya residuos ni siquiera en el entorno".

Así las cosas, para Herou "la solución estructural es sacar los contenedores de la vía pública y clasificar los residuos en origen". Explicó que de momento se han plegado al plan 60.000 hogares y serán casi 80.000 "antes de fin de año".

Ausentismo sindical por encima del 40% y camiones que superaron su vida útil

En otro aspecto, reconoció que "en el marco de esa transición" no debería haber "problemas" con el sistema antiguo, que todavía predomina en la mayor parte de los barrios. "Veníamos relativamente bien. Logramos aprobar el presupuesto quinquenal y los fondos extrapresupuestales y firmar el convenio salarial con Adeom (Asociación de Empleados y Obreros Municipales). De mayo hasta fines de octubre este tema no estaba sobre la mesa. En estos días de noviembre se ha complicado, la realidad que tenemos es que esas complicaciones afectan la ciudad en un montón de barrios".

Ranking de contenedores de basura actualizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Foto: IMM

Según el ranking actualizado de contenedores en Montevideo, entre las zonas que cuentan con contenedores que no se vacían hace cinco días o más están Punta Gorda, Brazo Oriental, Maroñas, Flor de Maroñas y Casavalle.

Herou puntualizó que se está "conversando mucho" con los funcionarios del sector Limpieza "para que el servicio se vuelva a dar con normalidad".

Esto porque, según dijo, hay "algunos niveles de ausentismo importantes". "Algunos días", explicó, en este rubro hay "más de 40% de ausentismo". Lo normal, aclaró, es "más de 30%".

Herou no mencionó que haya "intencionalidad" en el marco de un tire y afloje con Adeom que se ha extendido más allá de la negociación salarial. De todas formas, dijo que se podría "abordar con horas extra" para cubrir a la gente que falta, pero el sindicato dispuso en una reciente asamblea que no haría más.

También reconoció que la flota de camiones de carga lateral "en un porcentaje muy alto tiene muchos años" y que "más de la mitad" ya superó el "tiempo razonable de uso". "En este momento en la calle hay 20 camiones trabajando, tendría que haber entre 24 y 25", apuntó.

Por este motivo la IMM tiene previsto hacer una "inversión especial para comprar nuevos camiones", que alcanza los US$ 60 millones.

En el corto plazo, para superar el problema actual, hay "maquinaria pesada, camiones de carga trasera y camiones privados" trabajando para la comuna.

De todas formas insistió en que el problema está en el sistema de recolección de residuos mayoritario en la ciudad, porque "de mayo a octubre no teníamos problemas de vaciado y sin embargo veíamos muchos contenedores con una heladera al costado o un contenedor vacío rodeado de residuos". La IMM espera que con el nuevo sistema de recolección casa por casa este problema se elimine, porque los contenedores solo deberían estar en la vía pública a la hora en la que se supone que pasa el camión.