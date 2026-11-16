"Saludo y sigo": cómo es el plan piloto de la IMM para agilizar el ingreso y la salida de escolares

La Intendencia de Montevideo anunció que este lunes comenzará a regir el plan piloto del programa "saludo y sigo", pensado para mejorar la seguridad vial en los centros educativos.

En esta primera etapa la iniciativa se desarrollará junto al colegio Saint Brendan’s, ubicado en avenida Rivera 2314. El procedimiento establece que los vehículos podrán detenerse durante unos segundos en la zona señalada para que los estudiantes desciendan o suban.

Para que el proceso sea más ágil los escolares deberán estar preparados antes de llegar al lugar, con sus mochilas y otras pertenencias a mano. Una vez que se hace la parada el conductor debe continuar inmediatamente la marcha, dejando que los otros vehículos utilicen ese espacio. Los adultos permanecerán al volante y no podrán descender del vehículo.

Además, el personal del colegio recibirá y acompañará a los estudiantes en el ingreso al edificio, de manera de facilitar el funcionamiento de la medida y evitar demoras.

En esta etapa piloto, el sistema se aplicará de lunes a viernes, durante el período de clases, en dos franjas horarias: de 7.30 a 8.30 y de 15.30 a 17.30. La zona afectada será la de avenida Rivera, entre Bulevar Artigas y Mario Cassinoni.

Cinco radares volvieron a multar

Cinco radares que fiscalizan la velocidad y luz roja que fueron reubicados volvieron a multar el pasado viernes, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM). Se trata de equipos que fueron movidos "con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar la cobertura del sistema".

Antiguamente, explicó la IMM, estaban en intersecciones donde había fiscalización en ambos sentidos de circulación, y se decidió mantener un solo equipo en esos puntos.

Recientemente se reubicaron siguiendo criterios de "seguridad vial en lugares donde es necesario reforzar el control de velocidad, la presencia de centros educativos y las denuncias y solicitudes ciudadanas".

¿Dónde están ubicados los radares que fiscalizan desde el pasado viernes?

Los radares antiguamente estaban en José Pedro Varela e Irureta Goyena (sentido este), Avenida Italia y Almirón (sentido oeste), Larrañaga y José Pedro Varela (sentido sur), Bulevar Artigas y Hocquart (sentido norte) y José Batlle y Ordóñez e Instrucciones (sentido norte).

Nuevos radares en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Ahora se posicionan en Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sentido sur), Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco (sentido sur), Caramurú y Hernani (sentido este), Uruguayana y Flangini y Millán y Garzón (sentido oeste).