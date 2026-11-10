IMM anunció cortes de tránsito en una importante avenida de Montevideo para esta semana

La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó los desvíos en el tránsito desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre, a raíz del cierre total de la avenida José Belloni, entre las calles José María Buyo y camino Repetto.

La medida forma parte de una serie de trabajos de reparación de baches profundos del pavimento de la avenida que lleva adelante el Servicio de Mantenimiento Vial de la IMM desde principios del mes de noviembre.

Los trabajos se realizarán desde las 08:00 hasta las 16:00 horas y estarán centrados en el retiro de las partes dañadas y la reconstrucción de las áreas afectadas, con el objetivo de “recuperar las condiciones de seguridad y circulación de la calzada” según explica el comunicado de la IMM.

Personas trabajando en repavimentación de una calle. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

Cómo funcionan los desvíos del transporte colectivo y qué paradas fueron modificadas

La comuna capitalina confirmó que los cortes totales en esos tramos de la avenida Belloni repercutirán en desvíos en el servicio de transporte público desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 inclusive.

Según explica el comunicado de la IMM, las líneas 169, 110, 300, 192, 505, 456, L2 y L22 con destino a Toledo Chico, Manga, Belloni e Instrucciones, Piedras Blancas y Capra deberán desviar sus rutas habituales por avenida Belloni, Capitán Tula, César Batlle Pacheco y Clemente Ruggia, para luego retomar su circulación nuevamente por la avenida Belloni.

Ómnibus circulando en el transito por la ciudad de Montevideo. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El País.

Durante esos días, se suspenderá la parada ubicada en la avenida Belloni y Clemente Ruggia y será reemplazada provisoriamente por la parada ubicada en César Batlle Pacheco y José María Buyo.

El comunicado de la comuna añade que la reparación en el tramo de la avenida José Belloni, entre camino Teniente Galeano y General Flores, está prevista para inicios del próximo año.

Al mismo tiempo, la reparación vial de la avenida Belloni entre las calles Francisco Sainz Rosas y Juan Jacobo Rousseau se realizará mediante un plan de obras aprobado por el actual gobierno que exigirá fondos extrapresupuestales, según detalló la propia IMM.