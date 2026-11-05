IMM confirma cuándo comenzarán a multar los radares que cambiaron de ubicación en Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que tres radares de fiscalización de velocidad y luz roja comenzarán a funcionar en sus nuevas ubicaciones tras ser trasladados. Quedarán instalados y en funcionamiento a partir del martes 10 de noviembre, pero no multarán hasta el viernes 13.

Se trata de un movimiento que ya había anunciado en agosto y al que ahora le puso fecha. Tiempo atrás se había adelantado que se moverían dos cámaras fijas para fiscalizar el estacionamiento y la detención de vehículos, algo que ya se hizo, al tiempo que se trasladarían cinco radares. A partir del viernes 13 estarán multando tres de ellos, mientras que de otros dos aún se aguardan novedades.

Reubicación de equipos de fiscalización de velocidad y luz roja

La IMM señaló que "con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar la cobertura del sistema" se reubicarán tres radares que estaban en intersecciones donde existían equipos de fiscalización en ambos sentidos de circulación: se retirará uno y se mantendrá el otro.

Se van a reubicar "según distintos criterios" como "la seguridad vial en lugares donde es necesario reforzar el control de velocidad", ya sea por "la presencia de centros educativos" así como por "denuncias y solicitudes ciudadanas".

El radar que estaba en José Pedro Varela e Irureta Goyena en el sentido hacia el este pasará a estar en Uruguayana y Turini. En tanto, el que estaba en Avenida Italia y Almirón rumbo hacia el oeste pasará a Luis Alberto de Herrera y Ayacucho hacia el sur. Finalmente, el de Bulevar Artigas y Hocquart hacia el norte se moverá hacia Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco en sentido sur.

Aún queda saber la fecha en que se hará el cambio del equipo de Larrañaga y José Pedro Varela (sentido sur), que se relocalizará en Millán y Garzón (sentido oeste). También se moverá uno que está en Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones (sentido norte) y se colocará en Caramurú y Hernani (sentido este)

En tanto, desde el martes 20 de octubre comenzaron a funcionar en sus nuevas ubicaciones las dos cámaras fijas que controlan la prohibición de estacionar y detenerse.

Se trata de dos cámaras fijas que estaban en zonas de carriles Solo Bus, pero como ahora esas áreas se fiscalizan con equipos que van a bordo de algunos ómnibus, se entendió que no eran necesarios allí, como sí lo son en otros puntos de la ciudad.

"La reubicación responde a la posibilidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la fluidez en el tránsito. Dado que dos equipos estaban ubicados en carriles Solo Bus, se trasladan a nuevas ubicaciones donde el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento genera enlentecimientos. De esta forma se prioriza la fluidez con una redistribución de los recursos", informó la IMM.

En concreto, la cámara ubicada en Avenida Italia y Avelino Miranda se movió a Presidente Berro y Avenida Italia, mientras que la de Colonia y Fernández Crespo se trasladó hacia Urquiza y Garibaldi.

Instalan radar en curva peligrosa de Punta Gorda. Foto: Intendencia de Montevideo.

¿De cuánto es la multa por estacionar donde está prohibido y por exceso de velocidad?

La multa por estacionar en un lugar prohibido es de dos unidades reajustables (UR), o sea unos $ 3.800, lo mismo que estacionar en la entrada a un inmueble. La multa por estacionar en veredas es de tres UR, unos $ 5.850, lo mismo que estacionar sobre un cruce peatonal y frente a una parada de transporte colectivo.

En tanto, las multas por exceso de velocidad también varían. Quienes excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido deberán pagar cinco UR, unos $ 9.750, entre 21 y 30 kilómetros por hora, ocho UR, unos $ 15.600, por encima de los 31 km/h y hasta el doble menos uno, 12 UR, o sea $ 23.400, y por encima del doble del límite de velocidad permitido, 15 UR, unos $ 29.250.

No respetar señales luminosas como la luz roja de un semáforo puede implicar una multa de seis UR, es decir, $ 11.700, lo mismo que no respetar los carteles de pare o ceda el paso.