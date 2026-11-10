Paseo gratis a Colonia de la IMM para adultos mayores: fecha de inscripción, requisitos y sorteo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció un nuevo paseo para personas mayores al departamento de Colonia durante el mes de diciembre.

Las inscripciones se realizarán únicamente el viernes 20 de noviembre en las oficinas de la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales ubicada en la planta baja del edificio sede de la IMM en la calle Soriano 1426, de 10:00 a 14:00 horas.

Según lo establecido por la comuna, la jornada del 20 de noviembre será la única jornada en la que se podrá inscribir en el paseo para el posterior retiro del número con el que participará del sorteo que se realizará el lunes 23 de noviembre en el piso 2 del edificio anexo.

Cómo será el paseo gratuito para personas mayores a Colonia de la IMM

Tras la inscripción, el sorteo y la definición de las personas seleccionadas para participar del paseo gratuito organizado por la IMM, el cronograma establecido marca la salida del grupo, desde la explanada del edificio sede, a las 08:00 horas del viernes 4 de diciembre de 2026.

Una vez en el departamento de Colonia, las visitas marcan el Barrio Histórico de la ciudad capital, el Portón de Campo, además del Bastón del Carmen, las Granjas Arenas y el circuito por Real de San Carlos.

El paseo es considerado de dificultad media para los posibles postulantes y se prevé la llegada a Montevideo, nuevamente a la explanada de la IMM, a las 19:30 horas del mismo viernes 4.

Cuatro mujeres participando de una caminata en medio de un parque, Foto: Intendencia de Montevideo.

Requisitos del paseo gratuito para personas mayores a Colonia de la IMM

La comuna capitalina establece que los únicos requisitos necesarios para participar del paseo gratuito son ser mayor de 60 años y ser una persona autónoma que pueda manejarse por sus propios medios, además de solo poder inscribirse ante la Secretaría de Personas Mayores, sin contar con la posibilidad de anotar otras personas.

No obstante, se aclara que las personas que ya realizaron alguno de los paseos gratuitos de la IMM anteriormente no podrán inscribirse en esta oportunidad.