IMM prevé entregar 80.000 contenedores intradomiciliarios antes de fin de año y acelerar el plan en 2027

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que espera alcanzar una cifra de 80.000 contenedores intradomiciliarios entregados en distintos barrios de la capital a fin del mes de diciembre de 2026.

Esto fue anunciado por Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, durante una nueva entrega de contenedores y composteras en el barrio Cerro el pasado sábado 31 de octubre.

Según explicó Herou, la meta prevista por la intendencia rondaba los 60.000 contenedores entregados para finales de año. Actualmente, no solo se busca superar ampliamente esa cifra, sino que durante el 2027 se intentará aumentar el ritmo de entregas.

Contenedores intradomiciliarios entregados por parte de la IMM en el barrio Cerro. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

Nuevos contenedores de la IMM entregados en el Cerro

Con un acto realizado en la plaza del Inmigrante que contó con la participación de vecinos y autoridades de la IMM, se completó la cuarta entrega de composteras y contenedores. En este caso, el barrio Cerro contó con la entrega de más de 1.900 contenedores intradomiciliarios, con lo que se alcanzó un total de 6.500 familias del casco histórico del barrio.

La zona comprendida para esta ocasión abarcó más de 1.948 hogares, lo que permitió el retiro de la vía pública de 57 contenedores dentro de un área comprendida por las calles Holanda, acera sur, Polonia, acera este, Suiza, acera norte y Chila, acera oeste.

Cada uno de los hogares involucrados recibió un contenedor para depositar residuos mezclados; además, se entregaron composteras a los usuarios que desean clasificar sus residuos.

Vecinos retiran sus contenedores intradomiciliarios entregados por la IMM. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

Cómo será el funcionamiento de los nuevos contenedores intradomiciliarios del Cerro

Tras la entrega, las autoridades de la comuna detallaron los procedimientos de recolección que tendrán estos nuevos equipamientos, que requieren una actualización en el sistema de recolección de la zona, acordado con los vecinos en reuniones barriales previas.

En lo que respecta a las ubicaciones dispuestas para el depósito de materiales reciclables, la IMM anunció que las islas estarán en:

Escuela N.° 30, ubicada en la calle Portugal 3335, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas.

Seccional de Policía N.° 24, ubicada en las calles Prusia y Río de Janeiro, todos los días, de 07:00 a 22:00 horas.

Colegio Santa María de la Ayuda, ubicado en la calle Bogotá 3589, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Al mismo tiempo, se anunció que tras la implementación de los nuevos contenedores en el Cerro, la recolección de residuos mezclados se realizará los miércoles y sábados, a partir de las 14:00 horas.

El Cerro es, además, el barrio que obtuvo la primera entrega de estos contenedores en diciembre de 2025. Se estima que las zonas faltantes y áreas cercanas al barrio se estarán integrando al sistema en los próximos meses.