IMM lanzó licitación para tres obras en Pocitos por el Plan Calles: dónde serán y cómo se financian

Hasta las 10:00 horas del miércoles 18 de noviembre, la Intendencia de Montevideo (IMM) recibirá ofertas para el llamado a licitación de las primeras tres obras del Plan Calles, en esta ocasión para el barrio Pocitos.

El proyecto, aprobado por la Junta Departamental de Montevideo, consiste en varias obras previstas para una duración de seis meses, implicando cortes y desvíos de tránsito, según informó la IMM en un comunicado.

Las obras licitadas consisten en “la remoción y reposición de pavimentos de hormigón dentro del Municipio CH”, se indicó desde la Intendencia.

En concreto, las intervenciones se destinarán a las calles Miguel Barreiro, entre 26 de Marzo y Rambla República del Perú: será en una longitud de 345 metros y un área de 1.380 metros cuadrados.

También en la calle Libertad (entre Avenida Brasil y Bulevar España) a lo largo de 610 metros y un área de 2.745 metros cuadrados; y en José Ellauri, entre Bulevar España y Gabriel Pereira, en 923 metros y 4.984 metros cuadrados.

Carteles de señalizacion vial indicando Media Calzada por obras de vialidad en la calle Colonia entre Pablo de Maria y Martin C Martinez, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250805, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo se financian las tres obras en Pocitos

Estas intervenciones serán dirigidas por la IMM en coordinación con el director de obra asignado por la empresa ganadora de la licitación, y serán financiadas con fondos extrapresupuestales del Fideicomiso de Infraestructura Metropolitana de Montevideo.

También habrá financiamiento de un instrumento fiduciario administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene a Conafin Afisa como fiduciario y a la IMM como fideicomitente.

El Plan Calles, según lo aprobado por la Junta Departamental en junio, tendrá un presupuesto de US$ 40 millones para el total de las obras a realizar.