¿Qué se vota en las elecciones barriales de Montevideo?: voto digital habilitado y voto presencial el 8 de noviembre

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que se habilitará la votación digital para las elecciones barriales el domingo 8 de noviembre de 2026.

La votación, en la que los vecinos de los diversos municipios de la capital podrán decidir sobre el presupuesto participativo en sus barrios y las candidaturas de los concejos vecinales, se podrá realizar de manera presencial y digital.

Claudio Visillac, director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la comuna, explicó que las elecciones permitirán que los vecinos puedan decidir cómo se distribuirán los más de $210.000.000 que se volcarán a la inversión pública comunitaria.

Los representantes electos funcionarán como delegados de cada zona de Montevideo para la comunicación de propuestas y necesidades de cada barrio.

Cómo acceder a la plataforma digital para emitir el voto en los municipios

A través de la plataforma Montevideo Participa , aquellas personas interesadas en votar los proyectos de presupuesto participativo ya pueden hacerlo desde el lunes 23 de octubre hasta las 23:59 horas del sábado 7 de noviembre de 2026. Sin embargo, el organismo aclara que de esta forma electrónica solo se puede votar el presupuesto participativo, no así las candidaturas a los concejos vecinales.

Para lograr la participación, los usuarios interesados necesitan contar con un usuario de Identidad Digital en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, además de contar con 18 años cumplidos.

Fachada de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Nicolás Pereyra - Archivo El País.



Cuándo será la votación presencial y cuáles son los requisitos para participar

En caso de votaciones presenciales, los usuarios que solo deseen participar en tan solo una de las dos votaciones podrán hacerlo sin problema. Dentro de la página web de la comuna capitalina , se encuentran las candidaturas y propuestas de los 18 concejos vecinales para el ciclo 2026, además del mapa de circuitos de votación.

Los mayores de 16 años podrán participar del sufragio, únicamente de manera presencial contando con cédula de identidad vigente o denuncia policial.

El organismo aclara que, a diferencia de otros sufragios nacionales o departamentales, estas elecciones permiten emitir el voto en cualquier circuito de la zona, sin necesidad de vivir en la zona o sus cercanías. Sin embargo, indica que aquellos usuarios que voten más de una vez por elección tendrán su voto anulado.