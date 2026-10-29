Presidenta del Banco Central Europeo renunció a su cargo: dejará el puesto en febrero de 2027

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venza su mandato previsto para finales de octubre, anunció el organismo el jueves.

Según un comunicado, Lagarde informó de su decisión al Consejo de Gobernadores de la institución monetaria, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La presidenta del Banco central Europeo, Christine Lagarde, responde en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Foto: AFP

Este órgano, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE, es el encargado de nombrar a su sucesor de acuerdo con los tratados comunitarios.

En un mensaje en X, Costa agradeció el "profundo sentido del deber y de las responsabilidades" de la dirigente francesa.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

También dijo que empezaría "sin demora" el proceso de sucesión en la institución, con sede en Fráncfort, "con miras a una decisión oportuna del Consejo Europeo".

¿Posibles sucesores?

Los principales candidatos para sucederla serían el exdirector del Banco Central de los Países Bajos, Klaas Knot, y el español Pablo Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales.

Al dejar su cargo en febrero, Lagarde permite al presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, participar en la designación de su sustituto antes de las elecciones de abril de 2027, en las que los sondeos sitúan actualmente a la ultraderechista Marine Le Pen como favorita.

La exministra de Finanzas francesa asumió la dirección del BCE en noviembre de 2019, después de dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la institución europea atravesó una serie de crisis mayores, desde la pandemia de covid-19 hasta el alza vertiginosa de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania.

Según el comunicado publicado por el organismo financiero, los miembros del Consejo de Gobernadores agradecieron calurosamente a Lagarde y le dedicaron una larga ovación tras el anuncio de su decisión.

Lagarde no será candidata en las elecciones francesas

Resta por ver cuál será el próximo paso de Lagarde, de 70 años, figura conocida en las grandes organizaciones internacionales.

A finales de setiembre, descartó ser candidata a la presidencia francesa. No obstante, insinuó que podría involucrarse en la campaña electoral, afirmando que es importante contar con una "voz europea" en los debates.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a la AFP que, al dejar el cargo antes de tiempo, Lagarde tendría "mayor libertad para expresar sus opiniones".

Su nombre figura también entre las personalidades que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.

AFP