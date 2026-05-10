Presidenta del Banco Central Europeo pide sistema euro de stablecoins ante riesgo de dolarización digital

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió la conveniencia de “construir” unos “cimientos” y una “infraestructura” propia europea para operar con criptomonedas estables, en lugar de “replicar” otros modelos.

Lagarde, en el ‘I LatAm Economic Forum’ del Banco de España, ha dicho que “nuestra tarea no es replicar instrumentos desarrollados en otros lugares, sino construir los cimientos y la infraestructura que sirvan a nuestros objetivos para poder aprovechar los beneficios de la innovación sin importar las fragilidades”.

Abogó por “crear una infraestructura pública que permita que instrumentos alternativos, como las criptomonedas estables -stablecoins- y otras formas de dinero tokenizado, operen en un marco respaldado por dinero de banco central”.

La presidenta del BCE recordó que las criptomonedas estables cuyo valor está vinculado al de divisas como el dólar o el euro y que están respaldadas por activos reales o bien se basan en algoritmos para mantener su estabilidad, se diseñaron inicialmente para resolver el problema de la volatilidad de precios que creaban las criptomonedas.

Explicó que el valor de las criptomonedas estables en circulación “ha crecido desde menos de US$ 10.000 millones hace seis años hasta más de US$ 300.000 millones actualmente”, que “en su gran mayoría están denominadas en dólares estadounidenses” y que casi el 90% del mercado está “controlado por dos emisores, Tether y Circle”.

“El argumento que está ganando terreno es que, para seguir siendo relevante, Europa debe responder promoviendo criptomonedas estables propias denominadas en euros. De lo contrario, se enfrentaría a un futuro de dolarización digital y a una pérdida de soberanía monetaria”, advirtió Lagarde.

Criptomonedas, computadora. Foto: Freepik.

“El discurso dominante es que Europa debe emular el modelo estadounidense para seguir siendo competitiva”, según Lagarde, y agregó que las ventajas que se atribuyen a este instrumento son una función monetaria y otra tecnológica.

Sin embargo, apuntó que “los argumentos a favor de promover criptomonedas estables denominadas en euros resultan mucho menos convincentes de lo que parecen”.

“¿Necesitamos realmente stablecoins para obtener los beneficios que se les atribuyen? ¿O estamos confundiendo el instrumento con el resultado, cuando lo que importa es la arquitectura sobre la que pueden surgir otros instrumentos de forma segura?”, se preguntó Lagarde.

Señaló que, en materia monetaria, “los inconvenientes son importantes y superan a las ventajas a corto plazo en términos de condiciones de financiación y proyección internacional que podrían aportar las stablecoins denominadas en euros”.

“Si queremos reforzar el atractivo internacional del euro, las criptomonedas estables no son la forma más eficiente para lograrlo”, afrimó.

“La mejor solución sigue siendo una mayor integración de los mercados de capitales a través de la unión de ahorros e inversiones y, con el tiempo, una base de activos seguros acorde con nuestras ambiciones en relación con el papel internacional del euro”, añadió.

Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (izq.), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en enero de 2026. Foto: AFP fotos

Según la presidenta del BCE, “para la función monetaria, primero deben sentarse las bases: unos mercados de capitales más profundos e integrados y un activo seguro. Las criptomonedas estables no pueden proporcionarnos esas bases y sin ellas, las stablecoins denominadas en euros podrían amplificar las mismas vulnerabilidades que estamos tratando de superar”.

En materia tecnológica, sin embargo, consideró que la tecnología que las criptomonedas estables han hecho accesible resulta “verdaderamente transformadora”, ya que la llamada tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés) “permite crear desde cero una infraestructura compartida para los mercados financieros que opera entre distintas jurisdicciones”.

“La perspectiva de una adopción rápida de criptomonedas estables denominadas en dólares en los mercados europeos tokenizados es una preocupación legítima, ya que podría consolidar la dependencia del dólar incluso a nivel de la infraestructura de liquidación”, alertó Lagarde.

En base a EFE