Hasta cuándo se puede votar en línea en las elecciones barriales de la IMM: plazos y requisitos

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que el voto digital durante las elecciones barriales se realizará a través de la plataforma Montevideo Participa . Los interesados podrán participar desde el lunes 23 de octubre hasta el sábado 7 de noviembre a las 23:59 horas.

Aquellos usuarios interesados en votar mediante la vía digital necesitan contar con un usuario de Identidad Digital y contar con 18 años cumplidos.

Todas las propuestas del presupuesto participativo de cada uno de los municipios se encuentran publicadas en el sitio web oficial del organismo . A diferencia de la votación presencial, el trámite en línea no permitirá votar las candidaturas a los concejos vecinales.

Cómo participar de las elecciones barriales de manera presencial

Aquellos usuarios que busquen participar de las votaciones de manera presencial podrán hacerlo el domingo 8 de noviembre de 2026. El organismo aclara que, a diferencia de otros sufragios departamentales o nacionales, las elecciones barriales permiten que los usuarios puedan emitir su voto en cualquier circuito habilitado, sin necesidad de tener residencia en la zona o sus cercanías.

Edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Archivo El País.

Al mismo tiempo, se aclara que aquellas personas que intenten votar más de una vez durante la elección tendrán su voto anulado. En el contexto presencial podrán votar todas aquellas personas mayores de 16 años, para lo cual deberán presentar su cédula de identidad vigente o, en caso contrario, la denuncia policial.

Qué se vota en las elecciones barriales de la IMM

La votación busca que los vecinos de los diversos municipios de la capital decidan sobre las candidaturas de los concejos vecinales y el presupuesto participativo de sus barrios.

En ese contexto, las elecciones permitirán decidir la manera en la que se distribuirán los $210.000.000 que el organismo buscará volcar en la inversión pública comunitaria, según detalló Claudio Visillac, director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IMM.

Los representantes electos funcionarán como delegados de cada una de las zonas de Montevideo, con el objetivo de comunicar las principales necesidades y propuestas de cada barrio.