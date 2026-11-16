Para ATD, Israel sabía que “resistencia palestina” preparaba ataques del 7 de octubre y "genocidio" fue premeditado

En un documento aprobado en su Asamblea Técnico Docente (ATD) del mes pasado, los maestros uruguayos sostienen que Israel había sido advertido de un inminente ataque de la “resistencia palestina” antes de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, y que esto probaba lo “premeditado del genocidio” en Gaza. También califican de “genocidio” la situación que vive Cuba por el “bloqueo económico” y el “cerco energético”, y hablan de una supuesta injerencia de Estados Unidos en América Latina.

“Nos desgarra y desgarra éticamente a la humanidad que, ante los ojos de todas y todos, se esté exterminando al pueblo palestino”. Así comienza el pasaje en el que la ATD de Educación Inicial y Primaria se refiere a la situación en Gaza. Y continúa: “Lo más doloroso es lo premeditado del genocidio, porque hace poco se confirmó que las acciones del 7 de octubre de 2023 no fueron ninguna sorpresa para Israel, que fue advertido con antelación de un inminente ataque de la resistencia palestina”.

Esta última parte del pasaje sobre el conflicto en Medio Oriente fue reproducido en la red social X por el exdiector de Educación de los primeros años del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Juan Pedro Mir, que posteó una captura de pantalla con la frase y escribió: “XXXV Asamblea de la ATD (…) trivializa la masacre del 7 de Octubre. Los civiles asesinados, los niños quemados vivos y las mujeres violadas, para la ATD, si son judíos, son mera consecuencia de la ‘resistencia’. Antisemitismo en modo Nazi”.

Nota a Juan Pedro Mir, docente de pedagogia, maestro y asesor de instituciones educativas, en su domicilio en Montevideo, ND 20230922, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Como se dijo, los maestros también utilizan el término “genocidio” para referirse a la situación que, según ellos, atraviesa Cuba. “Pero nuestro planeta también sufre otro genocidio, el que vive el pueblo cubano, asfixiado por un bloqueo criminal, hoy incrementado por un cerco energético despiadado”, expresan.

En ese sentido, el documento —al que tuvo acceso El País— sostiene que la situación tiene consecuencias sanitarias y menciona que casi 100.000 personas esperan una cirugía en la isla, entre ellas 12.000 niños y niñas. También afirma que hay 118.000 pacientes oncológicos sin tratamiento, de los cuales 1.200 son menores de edad. El escrito no presenta las fuentes de estas cifras.

“Estas situaciones agreden a toda la humanidad y no se pueden admitir. Más allá de cualquier debate sobre los rumbos que los pueblos decidan recorrer, nadie debería ser castigado por ensayar un camino propio, aunque a los gangsters no les guste. Nadie se debería callar cuando se ataca a poblaciones civiles”, concluye ese pasaje.

El documento también dedica un apartado a la situación europea, que describe como una crisis que impide sostener las conquistas sociales alcanzadas durante “los años del Estado de bienestar”.

Los docentes mencionan las movilizaciones en Europa de trabajadores, estudiantes y educadores contra las políticas de ajuste, los recortes en las pensiones y las prestaciones sociales, los problemas de vivienda y lo que califican como “avances belicistas” de países que siguen —sostiene— los mandatos de la OTAN.

En cuanto a América Latina, los maestros la definen como “el continente más desigual del planeta” y advierten sobre nuevas y viejas formas de dominación e injerencia extranjera, con Estados Unidos al frente. Entre los mecanismos mencionados aparecen la “guerra de baja intensidad”, los “golpes blandos” y hasta se refieren a casos de violencia directa.

Como ejemplo, el texto señala que el año comenzó con “la agresión militar a un país soberano y el secuestro de su presidente”, en clara referencia a Nicolás Maduro y Venezuela. También cuestiona la utilización del narcoterrorismo como argumento para intervenir en Estados soberanos.

Fotos publica por Nicolás Maduro en redes sociales este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: @NicolasMaduro

Los docentes critican, además, lo que denominan “neoliberalismo recargado”, al que atribuyen presiones para abrir las economías de los países dependientes mientras las potencias practican el proteccionismo. En ese proceso identifican acciones “colonialistas, racistas y extractivistas”.

En contrapartida, el escrito destaca las movilizaciones populares en defensa del agua, las semillas autóctonas y la soberanía energética, así como las luchas contra la privatización de la educación y por el acceso a la salud, la seguridad social y condiciones materiales de vida dignas. Sin embargo, advierte que esas reivindicaciones se enfrentan a los ajustes impulsados para preservar las ganancias empresariales. “Porque para los gangsters —se insiste con este término— la propiedad es más importante que la vida, y a la vista están las pruebas”, se concluye.

En otro pasaje, se señala: "Al día de hoy la prepotencia capitalista, a manos de sus gangsters y sus esbirros, están llevando a la humanidad a situaciones similares a las que permitieron el ascenso del fascismo y desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial".

Las afirmaciones forman parte del documento “Escuela en la coyuntura actual”, aprobado durante la XXXV Asamblea Nacional Ordinaria Técnico Docente de Educación Inicial y Primaria, realizada entre el 17 y 23 de octubre de 2026 en Minas, Lavalleja.