ATD en Primaria e Inicial: fecha definida para la última asamblea de 2026; ese día no habrá clases

Pocas semanas antes de que termine el año lectivo de Primaria e Inicial, los docentes de las escuelas de todo el país celebrarán la última Asamblea Técnico Docente (ATD) de 2026. En esa jornada, los alumnos no concurrirán a los centros educativos, puesto que se utilizarán para que los maestros lleven a cabo las reuniones correspondientes.

En esta oportunidad, la ATD será una asamblea nacional ordinaria que reunirá a todos los docentes de Uruguay, según el calendario ATD 2026 divulgado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Fecha definida para la próxima ATD en Primaria e Inicial

Primaria se encuentra llevando a cabo una ATD ordinaria nacional entre las fechas de lunes 19 de octubre hasta el viernes 23 de octubre de 2026, le confirmó a El País la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Primaria, Cecilia Notari.

Esa instancia se aprovechará para realizar nuevos análisis técnicos en torno a la política educativa y las temáticas transversales. Por otro lado, se celebrará la elección de la nueva mesa permanente.

El calendario de ATD para el año lectivo 2026 en Primaria e Inicial confirma que más adelante se realizará una ATD ordinaria en cada escuela el lunes 9 de noviembre, momento en que los docentes analizarán lo que se determine entre el 19 y 23 de octubre. Ese será el día en el que no habrá clases tanto para alumnos de Primaria como Inicial. En su lugar, se utilizará esa jornada para, en la ATD, los docentes analicen y presenten aportes en base a lo producido en la asamblea nacional.

Alumna escolar con túnica y moña. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Debido a que esa fecha cae un lunes, los estudiantes tendrán un fin de semana largo.

¿Cuándo terminan las clases?

Para Inicial y Primaria, se estableció que el final del año lectivo en las escuelas será el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

Por su parte, la Dirección General de Educación Secundaria decretó que la finalización de cursos dentro de la Educación Básica Integrada (EBI) se dará el viernes 27 de noviembre, mientras que para el apartado de la Educación Media Superior (EMS) se dictarán clases hasta el mismo viernes 27 de noviembre.