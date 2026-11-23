El sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo (ADES) realizará este miércoles un paro de 24 horas en denuncia de un "recorte" en la cantidad de grupos de cara al año lectivo 2027. Se trata de la segunda medida del sindicato en una semana por el mismo reclamo, y del tercer paro de noviembre.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, indicó a Canal 5 días atrás que “probablemente” habrá ajustes de grupos porque “no hay estudiantes”, dada una baja de la matrícula que se da, entre otras cosas, por razones demográficas. “Ese grupo que cae se coloca en figuras de apoyo que necesitan los estudiantes”, señaló.

“Sacar un cargo no implica que ese cargo se pierda del sistema educativo, sino que pasa a cubrir otra cuestión que es más ampliación del tiempo educativo y más apoyo para los chiquilines”, remarcó Caggiani.

“Si estuviéramos recortando, el año que viene tendríamos que tener menos masa salarial, y lo que va a pasar es que va a haber más masa salarial porque este año en la Rendición de Cuentas obtuvimos $ 300 millones para seguir en esta línea de trabajo”, puntualizó.

No obstante, Verónica Méndez, titular de ADES Montevideo, dijo a El País que "no tienen" un documento donde diga "cómo se van a asignar esas horas".

Esta situación, agregó la sindicalista, implica que haya docentes que en marzo u abril no vayan a tener horas de trabajo, lo que se traduce en no cobrar el salario, no tener la cobertura Fonasa, sumado a que varios tienen en el sueldo el descuento de alquiler.

Respuesta

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) denunció en sus redes sociales días atrás que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prevé recortar “más de 100 grupos” el año próximo. ADES Montevideo había indicado previamente que el “recorte” era de 65 grupos en centros de la capital.

Fenapes señaló que la disminución de la matrícula “no puede convertirse en un argumento para suprimir espacios educativos”, valorando que esto limita la atención específica a cada estudiante y las condiciones de trabajo docente.

“La creación de instrumentos para la extensión del tiempo educativo es tramposa, no garantiza el derecho al trabajo de los docentes, que se pueden ver afectados por el recorte de grupos”, agregó el sindicato.

“Estamos tratando de ajustar muy bien la cantidad de estudiantes por grupos, porque no siempre la paramétrica de 25 o 32 estudiantes se ajusta a la realidad. Capaz que en algunos lugares del país tenemos que tener lugares que baje a 15 o 20 estudiantes, según el contexto”, destacó el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, en rueda de prensa.