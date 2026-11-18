La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en todos los liceos públicos de Montevideo tras constatar un "recorte" de 65 grupos de estudiantes en la proyecciones de la Dirección de Educación Secundaria (DGES) para el año 2027 en la capital del país.

La decisión se tomó luego de una instancia bipartita esta semana, donde se entregó un documento borrador a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) que contiene la "prematriz" de grupos para el próximo año lectivo, explicó a El País Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo.

La plantilla de la DGES toma en cuenta la cantidad de estudiantes que van a pasar de grado y cuáles serían los que tendrían que recursar, entre otros factores. A partir de esos números se proyectó una cantidad de grupos que ADES considera insuficiente, en un contexto de aulas "superpobladas".

"Secundaria maneja, por ejemplo para el segundo ciclo, grupos de 30 a 32 estudiantes. Y a nosotros nos parece un número muy abultado para las situaciones que estamos viviendo en los liceos y la atención que precisan los estudiantes", comentó la dirigente.

Afiche de ADES por paro de 24 horas en Montevideo. Imagen: ADES en redes sociales

Procuran que haya grupos más pequeños

Méndez señaló que "las necesidades de los adolescentes son diversas, y para atenderlas bien tenemos que tener grupos más pequeños". "Incluso hay unos liceos que tienen salones muy chicos y entonces también hay que estudiar locativamente si hay grupos que tienen que ser de 20 a 25 estudiantes", aseveró.

Este jueves a las 9:00 horas, los docentes tendrán una nueva instancia bipartita con la dirección de Gestión y Soporte de Secundaria para conversar sobre este "recorte". En horas de la tarde, reunidos en Asamblea, definirán los pasos a seguir.

A su vez, el sábado habrá una Asamblea General de Delegados de Fenapes para discutir la situación. Por el momento "no se descarta ninguna medida" de paro o movilización a nivel país, afirmó Méndez.