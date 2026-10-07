Secundaria cuestionó al colegio Woodlands por prohibir a sus alumnos competir en otros equipos de rugby

Padres del Woodlands School reclaman que en el colegio prohíben a los alumnos competir en deportes en otros equipos federados de rugby que no sea el del propio centro educativo. El reclamo lo llevaron primero con las autoridades del colegio, quienes ya “invitaron” a retirarse a tres familias que se opusieron a la medida, y, en una segunda instancia, acudieron a Secundaria, según informó El Observador.

En respuesta a la denuncia de las familias que asisten al colegio, Secundaria decidió encomendar —según se lee en la resolución— al Woodlands la “revisión y adecuación de la normativa o criterios institucionales aplicados” para que la “participación en equipos deportivos” no impliquen “restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la educación ni afecten el interés superior del estudiante”.

Asimismo, elevó el asunto al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que considere la creación de un ámbito para analizar y discutir sobre la “regulación de políticas deportivas en los centros educativos, con el objetivo de establecer criterios claros”, garantizar la “plena protección de los derechos de los estudiantes, y definir lineamientos institucionales que orienten la actuación de los centros educativos en este tipo de situaciones”.

En la propia resolución se recuerda que la supervisión estatal de los centros educativos privados “tiene como finalidad asegurar que el ejercicio de la autonomía institucional no derive en prácticas incompatibles con el derecho a la educación ni con los derechos reconocidos a los estudiantes”. Además, se señala que las actividades deportivas “no pueden transformarse en una condición restrictiva del ejercicio del derecho a la educación ni un mecanismo institucional que limite la libertad del estudiante para definir su trayectoria educativa”.

Por todo esto es que Secundaria entiende que hay que “propiciar la adecuación de la normativa o prácticas institucionales aplicadas a efectos de asegurar su plena compatibilidad con los derechos de los estudiantes”.