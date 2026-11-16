Udelar confirmó fechas de inscripciones para la generación 2027: cuáles son los plazos establecidos

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) estableció el calendario y las pautas para las inscripciones de las carreras de la generación 2027.

Según lo establecido por el organismo, el periodo de habilitación común para todas las carreras se llevará a cabo desde el miércoles 3 de febrero de 2027 hasta el miércoles 24 de febrero, inclusive.

La medida fue establecida por el CDC considerando la finalización de períodos de exámenes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El comunicado explica que, a partir de la experiencia de los años anteriores en cuanto a la cantidad de alumnos involucrados, los tiempos de procesamiento y otros problemas habituales, la medida busca mejorar la "coordinación interinstitucional prevista en el Plan de promoción de la democratización de la educación superior".

Fachada del edificio de la Facultad de Medicina de la Udelar. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Dónde consultar la oferta de carreras, los requisitos y las posibles sedes

Además de establecer un plazo hasta el 24 de febrero de 2027 para inscribirse, el sitio web de Udelar posee un apartado para cada una de las carreras posibles ofrecidas por el organismo en el que se detallan la duración estimada en meses, créditos necesarios para la obtención del título, sedes donde se dictan y requisitos necesarios, además de una breve descripción de cada una de las especialidades.

No obstante, se detalla que las páginas oficiales de cada una de las carreras también ofrecen información detallada para cada uno de los casos.

En esta oportunidad, Udelar ofrecerá más de 140 carreras distribuidas en diferentes puntos del país. Según los datos brindados por el propio organismo, durante 2026 la universidad pública contó con más de 21.600 nuevos alumnos, superando las cifras de 2025.