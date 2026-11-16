Udelar confirmó fechas de inscripciones para la generación 2027: cuáles son los plazos establecidos
El Consejo Directivo Central fijó el cronograma oficial para el ingreso a más de 140 carreras universitarias, considerando el cierre de los exámenes en la enseñanza secundaria.
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) estableció el calendario y las pautas para las inscripciones de las carreras de la generación 2027.
Según lo establecido por el organismo, el periodo de habilitación común para todas las carreras se llevará a cabo desde el miércoles 3 de febrero de 2027 hasta el miércoles 24 de febrero, inclusive.
La medida fue establecida por el CDC considerando la finalización de períodos de exámenes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El comunicado explica que, a partir de la experiencia de los años anteriores en cuanto a la cantidad de alumnos involucrados, los tiempos de procesamiento y otros problemas habituales, la medida busca mejorar la "coordinación interinstitucional prevista en el Plan de promoción de la democratización de la educación superior".
Dónde consultar la oferta de carreras, los requisitos y las posibles sedes
Además de establecer un plazo hasta el 24 de febrero de 2027 para inscribirse, el sitio web de Udelar posee un apartado para cada una de las carreras posibles ofrecidas por el organismo en el que se detallan la duración estimada en meses, créditos necesarios para la obtención del título, sedes donde se dictan y requisitos necesarios, además de una breve descripción de cada una de las especialidades.
No obstante, se detalla que las páginas oficiales de cada una de las carreras también ofrecen información detallada para cada uno de los casos.
En esta oportunidad, Udelar ofrecerá más de 140 carreras distribuidas en diferentes puntos del país. Según los datos brindados por el propio organismo, durante 2026 la universidad pública contó con más de 21.600 nuevos alumnos, superando las cifras de 2025.
- Taquicardia e insomnio: estudio de la Udelar analiza impacto de alertas sanitarias en las latas en los jóvenes Tras fallo sobre homeschooling, MEC elaboró proyecto que cambia artículos de la LUC para revertir "vacío legal" José Carlos Mahía: "La educación es como el fútbol, todos hablan y no todos saben"
¿Encontraste un error?