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    El País Información Educación

    Udelar confirmó fechas de inscripciones para la generación 2027: cuáles son los plazos establecidos

    El Consejo Directivo Central fijó el cronograma oficial para el ingreso a más de 140 carreras universitarias, considerando el cierre de los exámenes en la enseñanza secundaria.

    El País
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    16/11/2026, 11:34
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    Personas caminando frente a la fachada de la Facultad de Derecho de Udelar ubicada en Montevideo.
    Personas caminando frente a la fachada de la Facultad de Derecho de Udelar ubicada en Montevideo.
    Foto: Archivo El País.

    El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) estableció el calendario y las pautas para las inscripciones de las carreras de la generación 2027.

    Según lo establecido por el organismo, el periodo de habilitación común para todas las carreras se llevará a cabo desde el miércoles 3 de febrero de 2027 hasta el miércoles 24 de febrero, inclusive.

    Más de 20.000 personas darán el 28 de noviembre y 5 de diciembre la primera prueba para acreditar bachillerato

    La medida fue establecida por el CDC considerando la finalización de períodos de exámenes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

    El comunicado explica que, a partir de la experiencia de los años anteriores en cuanto a la cantidad de alumnos involucrados, los tiempos de procesamiento y otros problemas habituales, la medida busca mejorar la "coordinación interinstitucional prevista en el Plan de promoción de la democratización de la educación superior".

    Fachada del edificio de la Facultad de Medicina de la Udelar.
    Fachada del edificio de la Facultad de Medicina de la Udelar.
    Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

    Dónde consultar la oferta de carreras, los requisitos y las posibles sedes

    Además de establecer un plazo hasta el 24 de febrero de 2027 para inscribirse, el sitio web de Udelar posee un apartado para cada una de las carreras posibles ofrecidas por el organismo en el que se detallan la duración estimada en meses, créditos necesarios para la obtención del título, sedes donde se dictan y requisitos necesarios, además de una breve descripción de cada una de las especialidades.

    No obstante, se detalla que las páginas oficiales de cada una de las carreras también ofrecen información detallada para cada uno de los casos.

    En esta oportunidad, Udelar ofrecerá más de 140 carreras distribuidas en diferentes puntos del país. Según los datos brindados por el propio organismo, durante 2026 la universidad pública contó con más de 21.600 nuevos alumnos, superando las cifras de 2025.

    Afiche de inscripciones para la generación 2027 de Udelar.
    Afiche de inscripciones para la generación 2027 de Udelar.
    Foto: udelar.edu.uy

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