José Carlos Mahía: "La educación es como el fútbol, todos hablan y no todos saben"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo este martes que en Uruguay "la educación es como el fútbol, todo el mundo habla y no todo el mundo sabe", y cuestionó la afirmación de que el nivel educativo haya tenido una caída.

En diálogo con En Clave País, Mahía afirmó que "por un lado está bien" que la gente hable de educación porque significa que está "en la agenda pública", pero lamentó que no siempre haya "una mirada constructiva de pensar qué rumbo y qué cosas hacer". "A veces aparece más lo problemático que un ángulo de debatir hacia dónde queremos ir", indicó.

Por qué el ministro considera incomparables los resultados educativos actuales con los de décadas atrás

Consultado acerca del estado de la educación en Uruguay, el ministro dijo que ve "luces y sombras". "A veces se compraran cosas del hoy con otras épocas y son incomparables", dijo y agregó, en referencia a cifras de estudios que muestran una baja en los rendimientos: "Si uno compara con lo que podría pasar en los 60 y 70, en realidad lo que pasaba es que el universo que llegaba a la educación en determinados niveles era mucho menor, entonces no era comparable".

"Quizás dentro de los que llegaban había una mayor calidad en cuanto a aprendizajes y resultados, pero era más elitista en términos de poca gente", aseveró.

"Hubo un proceso que yo ubico del 95 en adelante en que crecientemente la educación fue ampliando su penetración en la sociedad, y hoy hay datos que son buenos y otros que no. El último informe que tenemos de PISA ubica a Uruguay lejos de lo que debería pero en Latinoamérica en una posición destacada. También ubica datos que para mí son importantes, como los niveles de egreso en la educación media básica", señaló. En este contexto, aseveró que "hay que mejorar sin duda, pero en un proceso acumulativo".

José Carlos Mahía en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

Evaluación de la reforma y las políticas de Estado que tienen continuidad

Ante la pregunta acerca de la reforma educativa que se inició en el gobierno anterior y que la administración de Yamandú Orsi ha frenado, Mahía dijo que "este gobierno ha tenido una etapa prudente de evaluación" y encontró "cosas que había que cambiar".

"Yo no tengo ninguna duda en sostener continuidades cuando entiendo que las cosas están bien y cambiar aquellas cosas que hay que cambiar", apuntó.

José Carlos Mahía en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

Finalmente repasó una serie de políticas de Estado, que han tenido continuidad más allá de los cambios de gobierno, como "las escuelas de tiempo completo, que las primeras empezaron con Germán Rama, llegaron los gobiernos del Frente Amplio y las multiplicaron".

También mencionó "el proceso de universalizar la educación en los primeros años de formación" y el Plan Ceibal, que "empezó en el gobierno del Frente Amplio y tuvo continuidad en el gobierno de Luis Lacalle Pou".