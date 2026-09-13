¿Por qué Uruguay logró buenos resultados en Ciencias en las pruebas PISA 2025? Esto dicen expertos y jerarcas

En este ciclo, Uruguay obtiene el mejor desempeño en Ciencias que ha tenido a lo largo de la historia”, resaltó Andrés Peri, director sectorial de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al presentar los resultados de las pruebas PISA 2025.

En la última edición de las pruebas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Uruguay creció en Ciencias, se mantuvo en Matemática, y cayó en Lectura, respecto a la pasada edición, del 2022.

La mejora en Ciencias no fue puntual. Uruguay acumuló subas de puntaje, también de unos diez puntos en promedio, en las ediciones PISA 2018 y 2022. La obtención de 445 puntos en Ciencias en PISA 2025 fue destacado en medio de una caída global en desempeños.

Aunque ese resultado quedó a 40 puntos del promedio de la OCDE, y aún más lejos de los países asiáticos, que lideran, Uruguay fue uno de los 16 participantes, de 91, que subió su puntaje en Ciencias. Y además, se ubicó primero en América Latina junto a Chile (442 puntos).

Pese a las brechas de desempeño entre los menos y más favorecidos, Uruguay mejoró sus resultados en Ciencias tanto al revisar la última década como los últimos 20 años, según el informe nacional de PISA.

El País consulto a expertos y autoridades de educación respecto a qué ven detrás del resultado favorable en Ciencias, quienes coincidieron en que es difícil de determinar las causas y señalaron que merecería un estudio aparte, aunque plantearon algunas hipótesis del fenómeno.

Estudiantes de secundaria. AFP

Entre los factores que creen incide están los Clubes de Ciencia, que funcionan desde 1985; así como el uso generalizado de Ceibal, a partir de 2007, que incluye las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos, desde 2014, entre otras plataformas.

También se planteó una mayor avidez por las Ciencias, sobre todo entre mujeres, y una mayor jerarquización de la educación técnico-tecnológica.

En algunos casos se emparentó la mejora en Ciencias en PISA 2025 con la reforma educativa, del gobierno de Luis Lacalle Pou, algo que fue cuestionado.

“El estudiante uruguayo tiene una creencia en la Ciencia que no pasa en todo el mundo”, dijo Laura Noboa, coordinadora de PISA Uruguay. “Cuando las actividades de prueba se asocian a identificar la validez de la información, el uruguayo tiene primero una actitud de chequeo, más que en otros países. Igual no quiere decir que eso pase siempre”, agregó.

Pruebas PISA. Foto: Presidencia

Por otra parte, Antonio Romano, titular de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE) de ANEP, señaló que “hay una variable estructural de largo plazo” ya que “los jóvenes que participaron son generaciones que crecieron con Ceibal”. “Hay una cierta familiaridad con el uso de la tecnología, que favorece el aprendizaje de las Ciencias”, indicó.

En la misma línea, Irene González, gerenta ejecutiva de Ceibal, sostuvo que los determinantes de los resultados en las PISA se deben ver en “políticas sostenidas”, como Clubes de Ciencia o Ceibal, ya que “no son acciones concretas lo que hacen mover la aguja”.

En ese sentido, destacó que desde Ceibal promueven el “desarrollo de cultura y pensamiento científico”, por ejemplo, con más de 200 Ceilabs, las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos, que este año tuvo una participación récord de 1.700 equipos, o el programa de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que llega hoy a un 80% de los cuartos, quintos y sextos años de Primaria.

“Los Clubes de Ciencia son un ejemplo de política educativa, donde hay competencia, en el sentido de que los mejores van pasando por niveles, pero también mucho apoyo familiar para que los jóvenes participen de las ferias y las competencias científicas”, destacó Peri.

Tanto Peri, como el experto en educación Renato Opertti, resaltaron que el resultado en Ciencias está vinculado con “mayores logros” de las adolescentes, que aumentaron 12 puntos entre PISA 2022 y 2025, frente a seis puntos de los varones. Y también una mejora entre los jóvenes más desfavorables, que subieron 14 puntos, frente a nueve de los más favorecidos, entre ambas ediciones.

Robert Silva, senador del Partido Colorado y expresidente de ANEP. Foto: Estefanía Leal

Silva lo asocia a la reforma educativa

Robert Silva, senador colorado y expresidente de ANEP, dijo que detrás del resultado en Ciencias hay una “cuestión acumulativa”, de los Clubes de Ciencia, Ceibal, la “naturaleza” de profesores de Ciencias a ser “mucho más abiertos y proclives a la innovación”, y “la frutilla de la torta que consolidó, agrupó y estimuló todo eso que fue la transformación educativa”, marcó.

No solo porque la reforma que impulsó incluyó el “pensamiento científico”, como una de las diez competencias generales del Marco Curricular Nacional, sino también por “el aliento a los profesores de desarrollar estrategias metodológicas nuevas para la enseñanza”.

Opertti coincidió con que los docentes de Ciencias están “más proclives” a usar metodologías evaluadas por las pruebas PISA, lo cual está “alimentado” por el marco curricular de la reforma, que “va en esa línea”.

Martín Pasturino, titular del Ineed, cuestionó el vínculo entre resultados con la reforma porque “no fueron grandes” los cambios curriculares en Ciencias. “¿Por qué no impactó también en Lengua y Matemática”?, dijo.