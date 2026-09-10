“Hay que entender que hay problemas”: Miguel Brechner advierte sobre los resultados de las pruebas PISA

El expresidente y fundador del Plan Ceibal, Miguel Brechner, pasó este jueves por En Clave País y analizó los últimos datos de las pruebas PISA y advirtió sobre un fenómeno global marcado por el descenso en lectocomprensión y matemática.

Aunque el ingeniero remarcó que Uruguay sufrió una caída menor que la de otros países de la región y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), enfatizó la necesidad de despolitizar la educación en Uruguay y concentrar los esfuerzos en resolver las brechas internas.

Caída global en lectura y los desafíos de la educación en Uruguay

Durante su análisis de los resultados globales de las pruebas PISA, Brechner destacó que el deterioro del desempeño en lectura es un problema extendido en casi todo el mundo. "La caída en la lectura y en la matemática ha sido muy fuerte. Uruguay cayó 13 puntos en lectura, mientras que el promedio de la OCDE cayó 26 puntos. Para que se hagan una idea, 20 puntos es el equivalente a un año escolar", señaló.

El exjerarca apuntó que el uso desmedido de pantallas modificó las dinámicas de aprendizaje. "Hay que analizar qué está pasando en este mundo donde no se lee y donde el celular ha sustituido tantas cosas. Esto afecta a países del primerísimo mundo como Finlandia o Estonia", afirmó.

Miguel Brechner Foto: Nicolás Pereyra

En el plano local, subrayó que el 60% de los estudiantes uruguayos evaluados alcanza los niveles requeridos en lectura, pero el 40% mantiene un rezago preocupante. En matemáticas el panorama es más severo, ya que el 60% no llega a los niveles de suficiencia. En contraste, resaltó el desempeño en ciencias, área en la que Uruguay integra el 20% de países que registraron crecimiento entre 2022 y 2025.

"Yo lo primero que digo es, por favor, a los políticos que dejen de hacer campaña por si en su periodo fue bueno o malo. Esto es un proceso. Yo creo que (Pablo) Caggiani [presidente de ANEP] habló muy bien cuando hizo la presentación, asumiendo que esto viene de atrás y no es que levantó una llave y está todo bien o bajó una llave y está todo mal. Hay que despolitizar, hay que entender que hay problemas", remarcó.

Brecha socioeconómica y el rol de las herramientas tecnológicas

Uno de los aspectos más críticos señalados por el especialista refirió a las diferencias internas del sistema según el nivel socioeconómico de los alumnos. "El 20% más rico de este país performa mejor que el promedio de la OCDE en ciencias, estando por encima de los 500 puntos. Pero entre el quintil más rico y el quintil más humilde hay casi 90 puntos de diferencia, lo que equivale a más de cuatro años de escolaridad", explicó Brechner.

En tanto, "la diferencia que tenemos con los mejores, que son China, Hong Kong, Singapur", detalló, "en algunos casos es de más de 150 puntos, quiere decir casi como que si nosotros estamos en tercero escuela, ellos están en cuarto de liceo".

Por otra parte, valoró la reducción de la extraedad, destacando que el 80% de los jóvenes de 15 años se encuentra hoy en el año modal (cuarto año de educación media), frente al 60% registrado en 2018.

Miguel Brechner en entrevista con En Clave País Foto: Nicolás Pereyra

El rol de la inteligencia artificial

En relación al avance de la inteligencia artificial, el fundador del Plan Ceibal instó a utilizar estas tecnologías como un complemento en el aula y no como un sustituto del docente: "El eje acá es el humano. El docente tiene que usar la inteligencia artificial como un asistente inteligente. Necesitamos que la gente sepa pensar, leer y hacer la matemática básica porque, si no, el cerebro no evoluciona".

Ante la pregunta de si el avance de la inteligencia artificial le da miedo, fue contudente: "Claro que me da mucho miedo. La inteligencia artificial no me deja dormir porque es tremendamente complicado el tema. Lo único que no lo podemos simplificar y no podemos creer que nosotros vamos a fijar reglas", explicó.

"O sea, discutamos sí todo lo necesario. ¿Qué nos preocupa? (...) La pregunta más de fondo es qué vamos a hacer en algún momento cuando el sistema sea más fuerte que nosotros", sentenció.