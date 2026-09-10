Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista a Miguel Brechner, fundador del Plan Ceibal

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 10 de setiembre estará como invitado Miguel Brechner, ingeniero y fundador del Plan Ceibal, con quien hablaremos de los resultados que arrojaron las Pruebas PISA y demás temas relacionados al estado actual de la educación en nuestro país. Asimismo habrá espacio también para recibir a Mariana Drever, cardióloga y presidenta del Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que analizará por qué los infartos son la primera causa de muerte de las mujeres en Uruguay.

Además, como siempre, haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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