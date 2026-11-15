Taquicardia e insomnio: estudio de la Udelar analiza impacto de alertas sanitarias en las latas en los jóvenes

En Uruguay se debate la regulación de las bebidas energizantes ante el crecimiento del consumo que se dio en los últimos años. En ese contexto, la Universidad de la República realizó un estudio para conocer el impacto de distintas advertencias sanitarias sobre el insomnio y la taquicardia en los envases, emulando lo que ya sucede con otros productos, como los cigarros. El objetivo de los investigadores era ver si variaba la intención de compra y la percepción de cuán saludables son al modificar el diseño de las latas.

Para el estudio se utilizaron latas comerciales de bebidas energizantes -dos marcas, una más conocida que la otra- y en sus variantes con y sin azúcar. A los 340 participantes de entre 18 y 30 años se los dividió en cinco grupos. Un grupo vio las latas sin ninguna advertencia -igual a como se venden en el mercado-, y el resto se fraccionó entre una advertencia gráfica o textual sobre insomnio y una advertencia gráfica o textual sobre taquicardia, según se explica en el trabajo.

Las alertas gráficas, a diferencia de las textuales, tenían una imagen de una persona. La de taquicardia, por ejemplo, incluía una mujer agarrándose el pecho, el símbolo de alerta -el clásico triángulo con un signo de exclamación en el medio- y una frase: “Advertencia. El consumo de bebidas energizantes puede generar taquicardia y otros problemas cardíacos”.

Entonces, las personas que participaron del estudio -que cumplían el requisito de consumir estas bebidas de manera ocasional- estuvieron expuestas a uno de los cuatro carteles de advertencia en las latas o, en cambio, a los productos sin modificaciones.

El estudio encontró que la alerta gráfica sobre taquicardia -con la imagen de la persona- fue la que redujo la intención de compra, lo que se midió en comparación con quienes tuvieron las latas sin modificación, denominado grupo de control, se explica en la investigación.

También se concluyó que esta advertencia generó una menor percepción en los participantes de que estos productos son saludables.

Sin embargo, las otras advertencias sanitarias -insomnio gráfico, insomnio textual y taquicardia textual- “no presentaron diferencias significativas” respecto a quienes estuvieron expuestos a las latas de bebidas energizantes sin carteles.

Una de las autoras del estudio, Lucía Antúnez, explicó que este trabajo se enmarca en un proyecto más grande con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con el que se busca “generar estrategias para disminuir el consumo de bebidas energizantes en adolescentes y adultos jóvenes”.

Este proyecto “tiene dos grandes componentes: la inclusión de advertencias en los envases de estas bebidas, como una estrategia posible, y una campaña de comunicación”.

Un estudio similar al que ya se publicó se está realizando en adolescentes de Montevideo. En ese caso, la muestra representativa incluye a más de 1.000 menores de edad de unos 23 centros públicos y privados. Aunque aún no está cerrado este último trabajo, Antúnez adelantó que los resultados preliminares muestran que las conclusiones van en una línea similar.

El resto de los autores son Milene Gaites, Sofía Giacummo, Juan Villalba, Leticia Varela, Leandro Machín y Gastón Ares. El financiamiento lo dio la ANII y el Espacio Interdisciplinario de la Udelar.

Efectos

El estudio ahondó en los efectos esperados por las personas del consumo de bebidas energizantes. Entre los negativos, la taquicardia, el insomnio y la ansiedad aparecieron con frecuencia, “con porcentajes que oscilaron entre el 52,6% y el 63,3%”, se detalla.

Por otro lado, se destaca que los impactos positivos que tuvieron mayor preponderancia fueron el aumento de energía (49,6%) y la reducción del cansancio (43,5%). En esa línea, se añade un dato no menor: “el 9,9% de los participantes aseguró que el consumo no tenía ningún efecto en ellos”.

El estudio concluye que los resultados “respaldan el uso de advertencias sanitarias como estrategia de salud pública” para “incrementar la conciencia sobre los posibles daños asociados al consumo de bebidas energizantes”.