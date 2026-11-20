Los uruguayos mejoraron por sexto año consecutivo su dominio en inglés en adultos, de acuerdo al EF English Proficiency Index (EF EPI) 2026, un índice elaborado por la empresa de idiomas Education First (EF), que considera los resultados de 2,3 millones de exámenes de su prueba EF Standard English Test (EF SET) realizada en 2025, en 117 países y regiones del mundo.

El ranking de EF clasifica a los países en cinco niveles de dominio. El umbral muy bajo (menos de 450 puntos) supone poder presentarse de “forma sencilla”, y comprender “signos simples”. El nivel bajo (450 a 499 puntos) que permite “hacerse entender” en una ciudad como turista.

El nivel medio (500 a 549 puntos), en el que se ubica Uruguay, implica poder participar en “reuniones de su propia área de experiencia”, así como “comprender la letra de una canción” y “escribir emails profesionales sobre temas conocidos”, describió EF.

La mejor performance se divide entre los niveles alto (550 a 599 puntos), que implica poder hacer una “presentación en el trabajo” o “leer un diario”; y muy alto (más de 600 puntos), lo cual supone dominar un “lenguaje matizado y apropiado en situaciones sociales” y “leer textos avanzados con facilidad”.

En la edición 2026, los uruguayos alcanzaron 547 puntos en la EF EPI, cinco más que el año pasado, con un resultado prácticamente sin cambios entre hombres (548) y mujeres (547).

Los adultos de 18 a 25 años, y los mayores de 41 años subieron su desempeño respecto a la pasada edición. Mientras que tuvieron una leve baja los adultos de 26 a 40 años. No obstante, el mejor puntaje promedio (572) reportado fue entre los jóvenes de 26 a 30 años.

Entre los uruguayos que participaron en esta edición, el puntaje en lectura (586) fue el más alto, seguido de escucha (515), escritura (494) y expresión oral (471). A nivel territorial, los participantes de Montevideo (552 puntos), se ubicaron por encima de aquellos de Canelones (548) y Maldonado (541).

El EF SET es un examen de inglés estandarizado “en línea y adaptativo”, que está disponible sin costo para cualquier usuario, que evalúa cuatro habilidades (lectura, escucha, expresión oral y escritura). Más del 90 % de los participantes no son estudiantes de EF.

En relación al índice EF EPI, desde la organización se reconoció que la población que hizo los tests que está representada es aquella que eligió examinarse por si misma y “no garantiza ser representativa de todo el país o región en su conjunto”, marcó EF.

En ese sentido, EF añadió en su informe que aquellos adultos que desean aprender inglés o tienen curiosidad sobre su nivel son quienes participan en las pruebas. “Esto podría sesgar las calificaciones por debajo o por encima de esos de la población en general”, se aclaró.

Evolución del puntaje de Uruguay en EF EPI desde 2011 a 2026. Foto: Captura EP EPI.

Lidera lista

Con los 547 puntos obtenidos, Uruguay quedó en el puesto 30 de 117, y lideró el listado de nivel “medio” en inglés, por encima de Italia (541 puntos), España (539), Hong Kong (536), Francia (530) y Corea del Sur (515), entre otros países.

Uruguay quedó en el tercer lugar en la región, después de Honduras (554) y Argentina (563). En esta posición, Uruguay y Honduras mantuvieron una tendencia de puntaje al alza, mientras que el país vecino, que lidera el ranking, cayó en su puntaje en esta edición.

En relación a otros países de la región, Uruguay se ubicó por encima de Paraguay (528), Perú (523), Bolivia (522) y Chile (521). México (431) fue el país latinoamericano con la peor performance en la EF EPI 2026.

El informe destacó que si bien América Latina tuvo un retroceso en 2026, la región "sigue siendo una de las más positivas a nivel global". Uruguay, Guatemala, El Salvador, Perú y Venezuela han ganado "al menos 50 puntos en la última década", agregó.

Otra tendencia

El puntaje de Uruguay en 2026 está por encima del promedio global (485), que por quinto año consecutivo disminuyó. Entre los 117 países y regiones relevados, Suecia (615) ostenta el mayor puntaje y Somalia (395) el menor.

Más de dos tercios de los países que pueden realizar comparaciones interanuales tuvieron un puntaje más bajo en 2026 que en 2025. “La naturaleza sostenida de esta disminución merece seria atención por parte de los gobiernos, los sistemas educativos y los empleadores”, apuntó EF.