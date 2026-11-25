Malvín Norte será el epicentro de un nuevo bachillerato en Ciencias y Tecnologías de Laboratorio, que fusiona el trabajo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Institut Pasteur de Montevideo, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Facultad de Ciencias (Udelar), y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

La inédita alianza pondrá en marcha a partir de marzo próximo el plan piloto de un nuevo bachillerato, con dos grupos de 25 alumnos cada uno, en primer año de educación media superior. Al menos la mitad del estudiantado deberá residir en Malvin Norte.

Las materias serán dictadas por docentes de Secundaria y UTU, en una fusión inusual, que su vez se integrará con propuestas de los reconocidos centros científicos nacionales citados.

Los jóvenes tendrán clases en salones que se construirán detrás del Institut Pasteur, y prácticas en laboratorios en el Pasteur, la Facultad de Ciencias y el Clemente Estable.

Para inscribirse en el nuevo bachillerato, en una fecha a confirmar se deberá ir a la UTU de Malvín Norte (Mallorca 4402), con la cédula de identidad, el carné de adolescente, el carné de vacunas, la escolaridad (Fórmula 69) y la constancia de domicilio.

“Creemos que, si traemos a los chiquilines a aprender ciencias a los lugares donde están los investigadores haciendo ciencia, se va a mejorar mucho la comprensión de los fenómenos que se están trabajando y la formulación de preguntas que permiten un mejor desarrollo de los estudiantes”, dijo el presidente de ANEP, Pablo Caggiani en rueda de prensa.

El jerarca añadió que Uruguay “tiene un problema” en relación a cuánto saben los estudiantes de ciencias cuando egresan. Pero esta no es la única dificultad: “Los pobres no eligen los trayectos científicos, y las nenas tampoco”, resaltó.

“Esta es una oportunidad única”, señaló por su parte la directora de UTU, Virginia Verderese.

“El desafío es grande porque se trata de articular dos instituciones que tienen sus años y sus lógicas, como Secundaria y UTU”, añadió el director de Secundaria, Manuel Oroño.

“Si podemos contribuir con que algunas personas más vulnerables puedan permanecer en el sistema, adquirir herramientas, y contagiar parte del entusiasmo haciendo ciencia, bienvenido sea”, resaltó la directora del Clemente Estable, Silvia Olivera.