"Le pedí un gol y que me lleve a la final": el elogio de Paredes a Merentiel, que dijo no sentirse histórico en Boca

Miguel Merentiel fue clave para que Boca Juniors se clasificara a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 1-3 al Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En el partido decisivo de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre, espera como rival al Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

El uruguayo anotó el gol de la clasificación parcial para dar vuelta la serie y pese al descuento del Pumita Rodríguez, el tanto de Leandro Paredes le permitió meter al Xeneize en la definición. Tras el encuentro, la Bestia fue consultado sobre si se sentía un histórico de Boca por este gol, a lo que respondió de manera negativa. "No, la verdad que no. Quiero conseguir algo con esta camiseta y esta que lo logre no me considero un histórico", expresó el sanducero de 30 años.

En zona mixta Merentiel también habló de cómo vive el pasaje y su relación con Paredes, que jugó pese a haberse desgarrado hace 11 días. "Estoy muy feliz por los jugadores que dejaron la vida durante estos 100 minutos, nos habíamos mentalizado, sabíamos que teníamos que dejar la vida para ir a una final. Este equipo se esforzó, trabajó. En estos días se hablaron muchas cosas, estoy feliz de que Lea (Paredes) haya hecho ese gol, él para nosotros es nuestro capitán, es todo. Está totalmente loco, se sacrifica por nosotros, siempre es el primero que quiere estar. Nosotros tenemos que seguirlo, tenemos que seguir esos ejemplos, deja la vida por esta camiseta y estamos felices de que esté con nosotros", sostuvo la Bestia.

Justamente a Paredes le preguntaron por su relación con el uruguayo, a lo que el campeón del mundo con Argentina 2022, expresó: "Le pedí que me lleve a la final antes del partido y que haga un gol, y cumplió. Agradecido a todo el grupo, con él tengo una relación increíble".

El partido

El equipo argentino se fue en ventaja en el minuto 4 tras un cabezazo en el área de Lautaro Di Lollo, una anotación con la que se empató la serie tras la victoria 0-1 lograda por el Vasco Da Gama la semana pasada en Buenos Aires.

El 0-2 que desnivelaba parcialmente la llave para el equipo orientado por Rodolfo Arruabarrena llegó en el minuto 34 gracias a un contraataque culminado de forma certera por Miguel Merentiel.

Los vascaínos empataron el global en el minuto 66 tras un fuerte remate cruzado dentro del área de José Luis Rodríguez. Pero en el minuto 88 el central mundialista Leandro Paredes sacó un remate de media distancia que decretó el 1-3 definitivo.

