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El País Ovación Fútbol

Vasco da Gama 0-2 Boca Juniors en vivo por Copa Sudamericana: Merentiel puso el gol que dio vuelta la serie

La Bestia aprovechó que el equipo norteño quedó muy mal parado en el fondo, encaró con pelota dominada y definió con clase en un partido donde inició como capitán.

El País
El País
20/10/2026, 22:17
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Miguel Merentiel en el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por Copa Sudamericana.
Miguel Merentiel en el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Vasco da Gama llegó al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana con la ventaja por 1-0 tras la victoria en La Bombonera, pero rápidamente se desvaneció porque Lautaro Di Lollo lo empató en el Maracaná cuando iban apenas tres minutos ya que Boca Juniors se puso en ventaja como visitante.

A partir de ahí, el equipo del Vasco Arruabarrena —con Leandro Lozano y Miguel Merentiel desde el arranque— pasó a dominar la posesión y también las chances más claras de gol y una de ellas fue la que le permitió a la Bestia anotar y que el Xeneize pase a ganar la serie.

La defensa del equipo norteño —con Alan Saldivia como titular— quedó muy mal parada y el delantero uruguayo aprovechó, encaró con pelota dominada y cuando lo achicó el arquero rival abrió el pie para definir con clase y establecer el 2-0 parcial del partido.

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