Entradas para Juventud vs. Peñarol por el Clausura: los clubes acordaron precios y el aurinegro dio una garantía

La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya comenzará este viernes con el encuentro entre dos equipos que buscan dejar atrás las derrotas que vienen de sufrir. Juventud será local de Peñarol, pero el pedrense saldrá de su principal escenario para recibir al aurinegro que alcanzó un acuerdo con el equipo Canario por el precio de las entradas; además de una garantía.

El equipo de Las Piedras está séptimo en el Clausura con 17 puntos y a tres de los Carboneros en el cuarto lugar. Mientras Peñarol lidera la Anual con ventaja de cuatro unidades sobre Deportivo Maldonado, Juventud está en el noveno lugar y a tres puntos de la zona de clasificación a copas internacionales.

Más allá de esos objetivos, este viernes a las 20:00 y en el estadio Centenario, se enfrentaran con la ambición de dejar atrás las derrotas que sufrieron la última fecha. Los dirigidos por Sergio Blanco vienen de caer 2-0 ante Progreso, sobre la hora en el Paladino. Por su parte los de Diego Aguirre no tuvieron una buena producción y cayeron por la mínima ante Liverpool en el Viera.

Para que Juventud saliera de su habitual escenario, el Parque Artigas, hubo un acuerdo entre ambos clubes en el que Peñarol le garantiza a los pedrenses 20.000 entradas de sus parciales, al tiempo que ambos clubes convinieron el precio de los tickets que ya están a la venta por RedTickets.

Los hinchas de Juventud de Las Piedras se ubicarán en la Tribuna América, Puerta 24. Para el público general el costo de las entradas será de $150 mientras que los socios del equipo pedrense abonarán $100.

La parcialidad de Peñarol tendrá lugar en tres tribunas. Para el público general las entradas costarán $400 en la Tribuna Ámsterdam, $550 en la Olímpica y $750 en la Tribuna Améria, puerta 3. Por su parte, los socios tendrán que abonar $300 para la Ámsterdam, $450 en la Olímpica y $600 quienes concurran a la América.

Los menores de hasta 10 años, inclusive, ingresarán gratis.

Saque de Sebastián Sosa en el partido entre Peñarol y Juventud. Foto: Estefanía Leal.

"Queremos cerrar el año como campeones y creo que va a pasar; no estamos lejos”, dijo Diego Aguirre

El pasado domingo, luego de caer ante Liverpool, hubo algunos incidentes con el público de Peñarol y tanto jugadores como cuerpo técnico se retiraron del Parque Viera sin brindar declaraciones. Este miércoles, el entrenador Diego Aguirre atendió a la prensa en conferencia.

La Fiera manifestó que hará algunos cambios para enfrentar a Juventud de Las Piedras. “Hay que hacer unas variantes. Reitero que no dimos una continuidad a unas ideas. Es un momento para prepararnos para el siguiente partido (ante Juventud), ganarlo, ganar la Tabla Anual y estar en las finales. Hay que mentalizarnos para cambiar el chip y mostrar otra cara. Todos queremos salir de este momento y lo tomamos como parte de esto”, puntualizó Aguirre.

El objetivo de Peñarol está en salir campeón el entrenador aseguró que necesitan redoblar los esfuerzos. “Precisamos lo mejor de cada jugador, es verdad que han habido rendimientos que no son los esperados. Pero no es momento de señalar. Estamos fuertes, unidos, queremos salir campeones. Hoy somos los principales favoritos a ser campeones, lo dicen los números”.