Elecciones barriales en Montevideo: IMM abrió la votación digital y anunció cuándo es el voto presencial

La Intendencia de Montevideo (IMM) habilitó la votación digital para las elecciones barriales 2026, donde los vecinos de los distintos municipios de la capital podrán decidir sobre el presupuesto participativo en sus barrios.

La votación en línea para el presupuesto participativo inició el lunes 26 de octubre y seguirá disponible hasta el sábado 7 de noviembre. El domingo 8 de noviembre se podrá ejercer el voto presencial tanto por las propuestas del presupuesto participativo como por las candidaturas a los concejos vecinales.

Esta elección incluye a la ciudadanía directamente en las decisiones acerca de inversiones públicas, además de permitirle elegir a sus representantes barriales, que funcionarán como delegados de cada zona de Montevideo, para transmitir las necesidades y propuestas de sus barrios.

El director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IMM, Claudio Visillac, señaló que los vecinos tendrán el poder de decidir sobre el destino de $ 216.000.000 de inversión pública comunitaria para proyectos surgidos de las mismas comunidades.

Cómo votar en línea para el presupuesto participativo

Las personas interesadas en votar por los proyectos del presupuesto participativo pueden hacerlo hasta el 7 de noviembre (23:59 horas) a través de la plataforma Montevideo Participa.

Para sufragar, las personas deben contar con usuario gub.uy con identidad verificada. Para tener uno, se pueden seguir los pasos detallados en este enlace. Además, quienes voten de manera electrónica deberán tener 18 años cumplidos.

De forma electrónica solo se puede votar el presupuesto participativo, no por los concejos vecinales.

Qué se vota de manera presencial en las elecciones barriales

Quienes acudan a votar en forma presencial el domingo 8 de noviembre no solo votarán por el presupuesto participativo sino también por los concejos vecinales. La jornada de votación comenzará a las 9:00 horas hasta las 18:00 horas.

Personas votando en las elecciones de presupuesto participativo. El País

A diferencia del voto digital, el sufragio presencial permite la participación de personas de 16 años o más, con una cédula de identidad vigente o denuncia policial. Si las personas desean participar en solo una de las dos elecciones, también pueden hacerlo.

Las propuestas de proyectos del presupuesto participativo se pueden observar por municipio haciendo clic aquí. En ese enlace también se puede acceder a las propuestas y candidaturas para los 18 concejos vecinales en el ciclo 2026 y el mapa de circuitos de votación.

Los electores pueden votar en cualquier circuito habilitado, sin necesidad de vivir en la zona. Se puede votar solamente una vez por elección. De lo contrario, el voto será anulado.