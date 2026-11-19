En las últimas horas, la Junta Departamental de Maldonado aprobó un decreto que regula la reserva de lugares en la playa con sombrillas y reposeras por parte de hoteles y edificios. La medida, apunta a frenar la privatización de hecho de la costa. Sin embargo, desde la Cámara Empresarial del departamento critican que la normativa haya sido promulgada a pocos días del inicio de la temporada veraniega.

En diálogo con El País, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, aseguró que evalúa de manera positiva que se regule el uso del espacio público "más importante que tiene el departamento, que es la playa". "Es lo que ha generado lo que Punta del Este es hoy y todas las inversiones que han venido atrás, estamos de acuerdo con que se ordene", indicó. Además, señaló que están tratando de generar reuniones con las autoridades para enterarse del asunto "de primera mano".

Aún así, señaló que desde la cámara "les parece mal" que la normativa que estaba a estudio desde febrero "la vengan a aprobar en la puerta de la temporada".

"Nosotros ya contratamos a los playeros, que son los puestos de trabajo que se requieren para atender el servicio de playa, ya compramos los equipamientos a mitad de año", sostuvo. Por otro lado, puntualizó que "no está claro" cómo será la operativa diaria y criticó que no se haya consultado a "quienes están todo el día durante la temporada trabajando en la línea de playa".

Motos de agua y gente con sombrillas en la Playa Mansa de Punta del Este en temporada de verano. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

"Se están afectando puestos de trabajo"

Ihlenfeld dijo que luego de que la iniciativa sea promulgada por el intendente del departamento, Miguel Abella, los alcaldes de las ciudades costeras de Maldonado "tienen que salir a delimitar "donde estará el equipamiento", y sostuvo que hay una problemática acerca del personal que podrá estar a la orden o no.

"Se están afectado puestos de trabajo, en este negocio lo peor son los cambios bruscos y estas modificaciones, porque está todo el mundo llamando para ver qué es lo que va a pasar, estamos en esa incertidumbre", aseveró.

Acotó que desde la organización están "molestos", porque las autoridades "no se tomaron el trabajo de hablar con los que están en la diaria de la operativa". "Un cambio normativo tan importante en la puerta de la temporada, cuanto ya se contrató a gente y se compró equipamientos, genera más problemas que soluciones", manifestó.

Sillas y sombrillas sin uso en las playas de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado

En qué consiste el decreto

El decreto regula la instalación y el uso de sombrillas, sillas, reposeras, tumbonas y otros implementos que utilizan edificios, hoteles y complejos inmobiliarios para ofrecer servicios de playa. La normativa busca evitar que estos servicios privados "ocupen anticipadamente espacios de uso público y limiten la posibilidad de que otros veraneantes se instalen libremente en la costa".

El texto, al que accedió El País, establece que "los edificios, hoteles, complejos inmobiliarios, administraciones de propiedades y terceros que actúen en su representación no podrán colocar sombrillas, sillas o reposeras con el objetivo de reservar lugares para personas que todavía no estén en la playa". Los implementos "deberán instalarse a medida que lleguen los usuarios y retirarse o desarmarse cuando estos abandonen el lugar", señala el decreto.

La regulación surge de la preocupación por la ocupación de sectores de la costa, especialmente en la primera línea de playa, donde, según los fundamentos del proyecto, la cantidad de edificios y de usuarios llevó a que se reservaran lugares desde las primeras horas de la mañana mediante la colocación de sombrillas y sillas que permanecían sin utilizarse.