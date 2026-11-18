Un hombre de 32 años ingresó este miércoles armado a un edificio del balneario de Punta del Este y amenazó al personal, informó la Jefatura de Maldonado a través de un comunicado.

La Policía recibió cerca del mediodía el aviso de que había un hombre armado en la vía pública, entre las calles Yaros y Lenzina. El hombre ingresó luego a un edificio de la zona y amenazó al recepcionista, apuntándole mientras intentaba acceder al ascensor.

Operativo policial tras incidente en edificio de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Los efectivos concurrieron al edificio pero no encontraron al hombre. Poco después otro grupo de policías lo vio caminado a pie por la zona, apuntándose en la boca mientras caminaba. Según consta en la información policial el individuo ingresó luego a otro edificio, donde permaneció junto al ascensor, todavía con el arma en la boca.

Operativo policial en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Si bien los efectivos intentaron dialogar con él e indicarle que bajara el arma, el hombre se efectuó un disparo. Se solicitó asistencia médica de emergencia mientras el personal policial procuraba asistirlo. Al lugar concurrió una emergencia médica, que constató el fallecimiento del hombre a las 13:15 de este miércoles.

En el lugar se incautó un revólver marca Jaguar, calibre 32.